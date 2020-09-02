В ОБСЕ заявили об атаке на дроны СММ на Донбассе

По беспилотникам Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ постоянно ведут прицельный огонь на Донбассе, а камеры наблюдения повреждают или уничтожают.

Об этом рассказал заместитель председателя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Марк Этерингтон в программе "На самом деле: Донбасс" на телеканале "Дом". По его словам, для представителей миссии это уже стало привычным. Представитель ОБСЕ уточнил, что камеры миссии размещены вдоль всей линии соприкосновения, протяженность которой составляет около 480 км.

"Наши камеры повреждают или в некоторых случаях даже уничтожают. Уже, в некотором смысле, стало привычным, что по нашим дронам ведут прицельный огонь и временами выводят из строя. Очевидно, что эти события неблагоприятно влияют на нашу работу, с учетом того, что мы постоянно и очень четко говорим о том, что мы должны иметь возможность полноценно выполнять все положения нашего мандата без каких-либо ограничений или препятствий", – сказал Этерингтон.

Также он отметил, что для мониторинга вдоль линии соприкосновения миссия ОБСЕ использует три вида беспилотников и камеры. Дроны могут летать как в отдельных местах, так и вдоль всей линии соприкосновения, в том числе в неподконтрольных правительству приграничных районах.

"Мы используем эти беспилотники, чтобы дополнить работу наших патрулей", – добавил Этерингтон.

Сейчас в СММ ОБСЕ, которая работает на востоке Украины, задействовано более 700 международных наблюдателей.

Как сообщал OBOZREVATEL, в отчете миссии ОБСЕ говорится, что на 30 августа террористы на Донбассе 829 раз нарушили новый режим прекращения огня, который начал действовать с 27 июля.