В ОБСЕ насчитали более 700 нарушений тишины на Донбассе за месяц перемирия

За месяц перемирия на Донбассе, с 27 июля по 27 августа, Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала 713 нарушений режима прекращения огня.

Как говорится в отчете СММ ОБСЕ от 26 августа, вооруженные формирования "Л/ДНР" осуществили 100 взрывов и 602 автоматные очереди и выстрелы на линии соприкосновения.

"После заседания Трехсторонней контактной группы 22 июля, на котором была достигнута договоренность о дополнительных мерах по усилению режима прекращения огня, начиная с 00:01 27 июля и до конца отчетного периода миссия зафиксировала совокупно 713 нарушений режима прекращения огня в Донецкой и Луганской областях (в частности, 100 взрывов, 2 неопределенных боеприпаса и 9 осветительных ракет, а также 602 очереди и выстрела)", – говорится в отчете.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, ОБСЕ засекла нарушения тишины на Донбассе в День Независимости.

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