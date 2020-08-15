В общежитии Запорожья – вспышка COVID-19: заразились 29 иностранцев

В общежитии Запорожского медуниверситета уже у 29 иностранных студентов выявлен коронавирус (COVID-19).

Как сообщает официальный сайт Запорожского областного лабораторного центра Минздрава Украины, массовая вспышка коронавирусной инфекции произошла в общежитии вуза.

Первый случай заболевания зафиксирован 11 августа у студента 2-го курса иностранного факультета. Затем положительный результат на COVID-19 получен во время тестирования его соседа по комнате.

Больных госпитализировали в областную инфекционную клиническую больницу.

Медработники обследовали 72 контактных студентов иностранного факультета медуниверситета. По состоянию на утро 15 августа коронавирус обнаружен у 29 человек.

Из них 25 с легким течением заболевания – госпитализированы в Запорожскую городскую больницу №7, еще 4 человека с заболеванием средней степени тяжести госпитализированы в областную инфекционную больницу.

Как сообщал OBOZREVATEL, инфицированными оказались студенты из Индии, которые не смогли улететь на родину во время летних каникул из-за пандемии коронавируса.

Ранее в одном из общежитий Киевского политехнического института произошла вспышка коронавируса – такой диагноз поставили 52 курсантам, что составляет треть от всех проживающих.

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