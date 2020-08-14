В общежитии Запорожья обнаружили вспышку COVID-19: заболели студенты-иностранцы

Борис Бондарь Общество 22:32, 14.08.2020 Обновлено: 22:32, 14.08.2020

В общежитии Запорожского медицинского университета почти у трех десятков студентов обнаружили коронавирус. Часть госпитализировали, остальные находятся на самоизоляции.

Об этом сообщили на сайте университета. Во время очередного обхода инфекционистами в общежитии №4 выявили двух студентов с повышенной температурой и респираторными симптомами.

Их немедленно госпитализировали в областную инфекционную больницу, где подтвердился диагноз коронавирусной инфекции.

"Оперативный штаб противодействия распространению инфекционных болезней в ЗГМУ, который действует с 12 марта, безотлагательно обнаружил контактных лиц, которые были протестированы", – сказано в сообщении.

По результатам тестирования выявили 27 случаев бессимптомного протекания коронавирусной инфекции. Остальных контактных лиц изолировали.

Студентов с подтвержденным COVID-19 госпитализированы в городскую больницу №7, а общежитие, где обнаружили заболевание, взяли под усиленную охрану.

По информации ТСН, инфицированными оказались студенты из Индии, которые не смогли улететь на родину во время летних каникул из-за пандемии коронавируса.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в одном из общежитий Киевского политехнического института произошла вспышка коронавируса – такой диагноз поставили 52 курсантам, что составляет треть от всех проживающих.

Комментировать
Общество

Смотрите также

Тихановская объявила о создании совета для передачи власти в Беларуси

Симоньян призвала ввести в Беларусь "вежливых людей": ей ответили

Белорусы, как мы вырастили в своей стране такое гестапо?

Майк Тайсон – Рой Джонс: назван фаворит супербоя легенд бокса

Путин начал "шаг 2" по Донбассу, Кремль получил заверения от Киева, – Тука