В области без COVID-19 вспышка пневмонии: число больных украинцев увеличилось в 18 раз

В Николаевской области, где пока не было ни одного случая заражения коронавирусом COVID-19, с начала года зафиксирован аномальный рост пациентов с пневмонией.

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Как сообщают "НикВести", главврач Николаевской областной инфекционной больницы Светлана Федорова рассказала, что за январь-март 2020 года в ее больницу с пневмонией попали 56 человек, что в 18 раз больше, чем в аналогичный период 2019 года.

Главврач Светлана Федорова

По ее словам, в январе-марте 2018 года в больнице с пневмонией было 2 пациента, а в этот же период 2019 года – только 3 таких больных.

Также Федорова отметила, что если в 2018-2019 годах летальных случаев пневмонии в ее больнице не было, то в этом году зафиксировано уже 2 смертельных случая.

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