В области без COVID-19 вспышка пневмонии: число больных украинцев увеличилось в 18 раз

В Николаевской области, где пока не было ни одного случая заражения коронавирусом COVID-19, с начала года зафиксирован аномальный рост пациентов с пневмонией.

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Как сообщают "НикВести", главврач Николаевской областной инфекционной больницы Светлана Федорова рассказала, что за январь-март 2020 года в ее больницу с пневмонией попали 56 человек, что в 18 раз больше, чем в аналогичный период 2019 года.

Главврач Светлана Федорова

По ее словам, в январе-марте 2018 года в больнице с пневмонией было 2 пациента, а в этот же период 2019 года – только 3 таких больных.

Также Федорова отметила, что если в 2018-2019 годах летальных случаев пневмонии в ее больнице не было, то в этом году зафиксировано уже 2 смертельных случая.

Как сообщал OBOZREVATEL:

В Николаевской области до сих пор не зафиксировано ни единого случая заболевания коронавирусом. В местной ОГА считают, что такая тенденция сохраняется благодаря соблюдению мер профилактики и удачному географическому расположению региона.

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко также подтвердил, что Николаевщина пока является единственной в Украине, которую не поразил коронавирус. По его словам, это необъяснимый, но приятный феномен.

Позже он рассказал, что комиссия Минздрава провела исследование образцов больного пневмонией в Николаевской области. Они совпали с выводами николаевских специалистов об отсутствии COVID-19 и подтвердили правильность алгоритма их действий.

10 апреля президент Украины Владимир Зеленский распорядился немедленно обратить особое внимание на Николаевскую область.

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