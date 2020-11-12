В ноябре украинцев ждет магнитная буря: появился прогноз

В конце ноября украинцы будут вынуждены ощутить на себе последствия магнитной бури, которая накроет Землю.

Об этом свидетельствует прогноз на сайте Лаборатории рентгеновской астрономии солнца. Отмечается, что ее следует ожидать 20 и 22 ноября. Магнитной буре присвоен уровень G1 (слабая).

Магнитные бури накроют Землю 20 и 22 ноября. Лаборатория рентгеновской астрономии солнца

Также астрономы предупредили, что 19, 21, 24 и 25 ноября прогнозируется возбуждение магнитосферы. Обычно оно происходит накануне и сразу после бури.

Что касается ближайших трех дней, 12-14 ноября, то в этот период никаких колебаний не предвидится.

Прогноз магнитных бурь на 12-14 ноября. Лаборатория рентгеновской астрономии солнца

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