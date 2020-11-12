В ноябре украинцев ждет магнитная буря: появился прогноз
Ощутимые вспышки будут лишь два дня
Однако на протяжении нескольких суток в магнитном поле Земли следует ждать колебаний
В конце ноября украинцы будут вынуждены ощутить на себе последствия магнитной бури, которая накроет Землю.
Об этом свидетельствует прогноз на сайте Лаборатории рентгеновской астрономии солнца. Отмечается, что ее следует ожидать 20 и 22 ноября. Магнитной буре присвоен уровень G1 (слабая).
Также астрономы предупредили, что 19, 21, 24 и 25 ноября прогнозируется возбуждение магнитосферы. Обычно оно происходит накануне и сразу после бури.
Что касается ближайших трех дней, 12-14 ноября, то в этот период никаких колебаний не предвидится.
Как сообщал OBOZREVATEL:
предыдущая волн магнитных бурь пришлась на 21-29 октября. Самый мощный удар был зафиксирован 25 октября.
Ученые предупреждают, что в ближайшем будущем магнитные бури станут все более частым явлением. Солнце вступило в новый 11-летний цикл, активность звезды стала расти.