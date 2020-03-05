В Новых Санжарах закончился карантин: Зеленский прибыл на Полтавщину

В Новых Санжарах Полтавской области 5 марта закончился двухнедельный карантин у граждан, которых 20 февраля эвакуировали из-за коронавируса из Китая.
При этом на Полтавщину с рабочим визитом, а также чтобы встретить выписанных пациентов из санатория Нацгвардии, прибыл президент Владимир Зеленский. Об этом сообщает Офис главы государства на странице в Facebook (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).
Как заявил заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко, обсервация должна завершиться в 12:00. По его словам, ни у кого из эвакуированных не было обнаружено признаков заболевания, вызванного COVID-19.
В Новых Санжарах закончился карантин
Перед завершением обсервации всем пациентам, которые находились в санатории Нацгвардии в Новых Санжарах, вручили соответствующие справки о том, что они не инфицированы коронавирусом и пробыли на 14-дневном карантине. Украинцев должны отвезти по домам, а иностранцев – в Киев.
Зеленский прибыл на Полтавщину
Телеканал ZIK
Известно, что на выезде из карантина всех их встретит президент Украины Владимир Зеленский. На Полтавщину он прибыл на вертолете и в сопровождении главы Офиса президента Андрея Ермака, заместителя руководителя ОП Кирилла Тимошенко и пресс-секретаря Юлии Мендель.
Зеленский прибыл на Полтавщину
Телеканал ZIK
"Здесь, в Полтавской области он будет находиться с официальным визитом. Но самое главное то, что, по словам руководителя Центра общественного здоровья Игоря Кузина, результаты финальных тестов на коронавирус показали, что все абсолютно здоровы", – говорится в сообщении.
Добавим, что секретарь СНБО Алексей Данилов и глава МВД Арсен Аваков тоже приехали в Новые Санжары, чтобы встретить украинцев и иностранцев, которые сегодня покинут медцентр.
Зеленский прибыл на Полтавщину
Телеканал ZIK
Как сообщает издание "Зміст", в поселок со всей Украины также съезжаются родственники пациентов.
"Очень переживали, но ничего, все хорошо. Они жили в хороших условиях, особенно переживать, я думаю, и не нужно было. Хотелось бы побыстрее домой", – прокомментировала мать одной из эвакуированных Ольга Павлова из Кривого Рога.
Отмечается, что сейчас в Новых Санжарах спокойная обстановка. Единственный полицейский блокпост установлен у въезда в санаторий.
Зеленский прибыл на Полтавщину
Телеканал ZIK
Зеленский прибыл на Полтавщину
Телеканал ZIK
Родные эвакуированных из Китая приехали встречать их из санатория в Новых Санжарах
zmist.pl.ua
Родные эвакуированных из Китая приехали встречать их из санатория в Новых Санжарах
zmist.pl.ua
Родные эвакуированных из Китая приехали встречать их из санатория в Новых Санжарах
zmist.pl.ua
Карта распространения коронавируса COVID-19 в мире:
Как сообщал OBOZREVATEL:
Украина организовала эвакуацию своих граждан из китайского города Ухань, который стал эпицентром эпидемии коронавируса COVID-19.
На борт самолета взяли 73 человека – среди них как украинцы, так и иностранцы.
В Минздраве сообщили, что эвакуированных разместят на 14-дневный карантин в 4 местах дислокации. Однако сами места обсервации были засекречены.
Эвакуация украинцев из китайского города Ухань обошлась бюджету в 4,5 миллиона гривен. Об этом свидетельствуют результаты тендера Мининфраструктуры в системе ProZorro.
Жительница Новых Санжар Полтавской области, которой вручили подозрение из-за протестов во время прибытия эвакуированных из Китая украинцев, заявила, что ей не стыдно было бросать камни.
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