В Новых Санжарах закончился карантин: Зеленский прибыл на Полтавщину

В Новых Санжарах Полтавской области 5 марта закончился двухнедельный карантин у граждан, которых 20 февраля эвакуировали из-за коронавируса из Китая.

При этом на Полтавщину с рабочим визитом, а также чтобы встретить выписанных пациентов из санатория Нацгвардии, прибыл президент Владимир Зеленский. Об этом сообщает Офис главы государства на странице в Facebook (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Как заявил заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко, обсервация должна завершиться в 12:00. По его словам, ни у кого из эвакуированных не было обнаружено признаков заболевания, вызванного COVID-19.

В Новых Санжарах закончился карантин

Перед завершением обсервации всем пациентам, которые находились в санатории Нацгвардии в Новых Санжарах, вручили соответствующие справки о том, что они не инфицированы коронавирусом и пробыли на 14-дневном карантине. Украинцев должны отвезти по домам, а иностранцев – в Киев.

Зеленский прибыл на Полтавщину Телеканал ZIK

Известно, что на выезде из карантина всех их встретит президент Украины Владимир Зеленский. На Полтавщину он прибыл на вертолете и в сопровождении главы Офиса президента Андрея Ермака, заместителя руководителя ОП Кирилла Тимошенко и пресс-секретаря Юлии Мендель.

Зеленский прибыл на Полтавщину Телеканал ZIK

"Здесь, в Полтавской области он будет находиться с официальным визитом. Но самое главное то, что, по словам руководителя Центра общественного здоровья Игоря Кузина, результаты финальных тестов на коронавирус показали, что все абсолютно здоровы", – говорится в сообщении.

Добавим, что секретарь СНБО Алексей Данилов и глава МВД Арсен Аваков тоже приехали в Новые Санжары, чтобы встретить украинцев и иностранцев, которые сегодня покинут медцентр.

Зеленский прибыл на Полтавщину Телеканал ZIK

Как сообщает издание "Зміст", в поселок со всей Украины также съезжаются родственники пациентов.

"Очень переживали, но ничего, все хорошо. Они жили в хороших условиях, особенно переживать, я думаю, и не нужно было. Хотелось бы побыстрее домой", – прокомментировала мать одной из эвакуированных Ольга Павлова из Кривого Рога.

Отмечается, что сейчас в Новых Санжарах спокойная обстановка. Единственный полицейский блокпост установлен у въезда в санаторий.

Зеленский прибыл на Полтавщину Телеканал ZIK

Зеленский прибыл на Полтавщину Телеканал ZIK

Родные эвакуированных из Китая приехали встречать их из санатория в Новых Санжарах zmist.pl.ua

Родные эвакуированных из Китая приехали встречать их из санатория в Новых Санжарах zmist.pl.ua

Родные эвакуированных из Китая приехали встречать их из санатория в Новых Санжарах zmist.pl.ua

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