Паника нарастает: жители Новых Санжар побоялись отпускать детей в школу

В Новых Санжарах объявили общешкольные сборы родителей из-за того, что местные жители решили не отпускать детей в школу, боясь коронавируса.

Об этом передает корреспондент OBOZREVATEL с места событий. "Еду сейчас всем из Полтавы привозят. Но эти люди выходят на балкон, плюют там, а мы потом за ними под санаторием убираем. Это же все заразно. Им еду как стюардессы привозят - из Полтавы уже готовое. Но убираем за ними мы", – рассказал один из сотрудников санатория.

Санаторий в Новых Санжарах

По словам члена родительского совета местной школы, львиная доля родителей уже отказались отпускать своих детей в школу. Из-за этого решили собрать всех и решить, будут ли вообще дети ходить в школу, пока в селе находятся эвакуированные из Китая.

"Я своего ребенка отпускать в школу тоже не буду. Он у меня и так сморкается. Я на собрании буду выступать против того, чтобы дети сейчас ходили в школу", – рассказала местная жительница.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Украина организовала эвакуацию своих граждан из китайского города Ухань, который стал эпицентром эпидемии коронавируса COVID-19.

На борт самолета взяли 73 человека – среди них как украинцы, так и иностранцы.

Эвакуированных отправили на 14-дневную обсервацию (изоляцию с соблюдением необходимых противоэпидемических мер) в медицинский центр Национальной гвардии "Новые Санжары" в Полтавской области.

Однако местные жители устроили своим соотечественникам "горячий прием": заблокировали дорогу для проезда, а затем устроили беспорядки и даже забросали автобус камнями.

В результате столкновений пострадали 10 человек. Открыто два уголовных производства.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram