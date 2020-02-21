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21 февраля • обновлено в 16:20
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В Новых Санжарах родители отказываются отпускать детей в школу: эксклюзив

3.2т
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В Новых Санжарах объявили общешкольные сборы родителей из-за того, что местные жители решили не отпускать детей в школу, боясь коронавируса.

Об этом передает корреспондент OBOZREVATEL с места событий. "Еду сейчас всем из Полтавы привозят. Но эти люди выходят на балкон, плюют там, а мы потом за ними под санаторием убираем. Это же все заразно. Им еду как стюардессы привозят - из Полтавы уже готовое. Но убираем за ними мы", – рассказал один из сотрудников санатория.

Паника нарастает: жители Новых Санжар побоялись отпускать детей в школу

Санаторий в Новых Санжарах

По словам члена родительского совета местной школы, львиная доля родителей уже отказались отпускать своих детей в школу. Из-за этого решили собрать всех и решить, будут ли вообще дети ходить в школу, пока в селе находятся эвакуированные из Китая.

"Я своего ребенка отпускать в школу тоже не буду. Он у меня и так сморкается. Я на собрании буду выступать против того, чтобы дети сейчас ходили в школу", – рассказала местная жительница.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Украина организовала эвакуацию своих граждан из китайского города Ухань, который стал эпицентром эпидемии коронавируса COVID-19.

  • На борт самолета взяли 73 человека – среди них как украинцы, так и иностранцы.

  • Эвакуированных отправили на 14-дневную обсервацию (изоляцию с соблюдением необходимых противоэпидемических мер) в медицинский центр Национальной гвардии "Новые Санжары" в Полтавской области.

  • Однако местные жители устроили своим соотечественникам "горячий прием": заблокировали дорогу для проезда, а затем устроили беспорядки и даже забросали автобус камнями.

  • В результате столкновений пострадали 10 человек. Открыто два уголовных производства.

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Темы
Коронавирус Протесты в Новых Санжарах
Место
Украина
Теги
дети школа
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Livesey David
Livesey David
Санаторий ещё не сожгли, чего ждут, пора уже. ;)
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Мельничук Олександр
Мельничук Олександр
Заміна книжок іграми з гаджетів? Полюбуйтесь, ось вона!
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