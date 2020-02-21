"Тебя бы на передовую!" В Новых Санжарах пьяный устроил ссору с полицейским-ветераном. Видео 18+

Оскорбление пьяным протестующим в Новых Санжарах полицейского, бывшего участника войны на Донбассе Александра Нетребко попало на видео.

Роликом 21 февраля на своей странице в Facebook поделился первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Украины Алексей Билошицкий (чтобы посмотреть, поскролльте новость вниз).

Он подчеркнул, что Нетребко, который следил за правопорядком на акции протеста, был заместителем командира 1-го батальона 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ. На войне он получил два ранения.

В Новых Санжарах пьяный протестующий оскорбил ветерана Коллаж

Александр Нетребко facebook.com/Bilosh

"Человек прошел десятки боевых столкновений и ожесточенных боев, а еще вел за собой людей: бойцов, украинцев, воевавших против врага нашего государства... Был награжден орденами Богдана Хмельницкого 3-й и 2-й степеней, орденом "За мужество" 3-й степени", – рассказал Билошицкий, подчеркнув, что гордится боевыми подвигами коллеги-полицейского.

На опубликованном из Новых Санжар видео запечатлено, как один из протестующих, который едва держал равновесие, кричал на полицейского. Мужчина использовал нецензурную лексику и спрашивал, был ли Нетребко на востоке.

Александр Нетребко facebook.com/Bilosh

Александр Нетребко facebook.com/Bilosh

"Тебя бы на передовую... и вот там пусть пойдут и попробуют, как это... Поехали, хоть сейчас, я тебя отправлю к друзьям, которые там сейчас воюют", – кричал мужчина, обзывая правоохранителя.

Пользователей сети возмутило поведение протестующего. Они также поблагодарили полицейского за выдержку и службу.

Александр Нетребко facebook.com/Bilosh

Осторожно, на видео присутствует нецензурная лексика!

Комментарии к посту Скриншот

Комментарии к посту Скриншот

Комментарии к посту Скриншот

Комментарии к посту Скриншот

Комментарии к посту Скриншот

Как писал OBOZREVATEL, журналист опубликовал новые фото с места карантина украинцев в Новых Санжарах. Он рассказал, что людям запрещено выходить наружу, однако можно передавать извне продукты или вещи через КПП.

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