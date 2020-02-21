"Тебя бы на передовую!" В Новых Санжарах пьяный устроил ссору с полицейским-ветераном. Видео 18+

Оскорбление пьяным протестующим в Новых Санжарах полицейского, бывшего участника войны на Донбассе Александра Нетребко попало на видео.
Роликом 21 февраля на своей странице в Facebook поделился первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Украины Алексей Билошицкий (чтобы посмотреть, поскролльте новость вниз).
Он подчеркнул, что Нетребко, который следил за правопорядком на акции протеста, был заместителем командира 1-го батальона 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ. На войне он получил два ранения.
В Новых Санжарах пьяный протестующий оскорбил ветерана
Коллаж
Александр Нетребко
facebook.com/Bilosh
"Человек прошел десятки боевых столкновений и ожесточенных боев, а еще вел за собой людей: бойцов, украинцев, воевавших против врага нашего государства... Был награжден орденами Богдана Хмельницкого 3-й и 2-й степеней, орденом "За мужество" 3-й степени", – рассказал Билошицкий, подчеркнув, что гордится боевыми подвигами коллеги-полицейского.
На опубликованном из Новых Санжар видео запечатлено, как один из протестующих, который едва держал равновесие, кричал на полицейского. Мужчина использовал нецензурную лексику и спрашивал, был ли Нетребко на востоке.
Александр Нетребко
facebook.com/Bilosh
Александр Нетребко
facebook.com/Bilosh
"Тебя бы на передовую... и вот там пусть пойдут и попробуют, как это... Поехали, хоть сейчас, я тебя отправлю к друзьям, которые там сейчас воюют", – кричал мужчина, обзывая правоохранителя.
Пользователей сети возмутило поведение протестующего. Они также поблагодарили полицейского за выдержку и службу.
Александр Нетребко
facebook.com/Bilosh
Осторожно, на видео присутствует нецензурная лексика!
Комментарии к посту
Скриншот
Комментарии к посту
Скриншот
Комментарии к посту
Скриншот
Комментарии к посту
Скриншот
Комментарии к посту
Скриншот
Как писал OBOZREVATEL, журналист опубликовал новые фото с места карантина украинцев в Новых Санжарах. Он рассказал, что людям запрещено выходить наружу, однако можно передавать извне продукты или вещи через КПП.
Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram
Читайте все новости по теме "Война на Донбассе" на OBOZREVATEL.