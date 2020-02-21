В Новые Санжары Полтавской области, где 20 февраля местные жители выступили против эвакуированных из Китая украинцев, людей для протеста привозили на автомобилях из другой области.

Об этом сообщил журналист Андрей Цаплиенко на своей странице в Facebook. По его словам, украинцы из-за этого разъяренные и подавлены.

"Цель достигнута. Нам стыдно за страну, нам противно от поведения сограждан, люди разочарованы и подавлены. Украина дискредитирована. Враг потирает руки", – написал Цаплиенко.

Facebook / Andriy Tsaplienko

Он опубликовал фото молодых парней в спортивной одежде, которые были среди протестующих.

"На фото "протестующие" чисто жители Санжар, которых привезли на трех машинах с номерами другой области", – написал журналист.

Как сообщал OBOZREVATEL:

в Новых Санжарах, куда привезли эвакуированных из Китая украинцев, после акций протеста часть местных жителей боится контактировать с незнакомцами. По улицам ходят с респираторами и отказываются приветствовать друг друга рукопожатием.

Кроме того, местные жители признались, что вынуждены смотреть российское ТВ из-за изменений в правилах вещания, после введения которых часть украинских каналов стала платной.

Напомним, в поселке Новые Санжары Полтавской области 20 февраля более 2 тысяч человек заблокировали дорогу для проезда автобусов с эвакуированными из китайского города Ухань, где бушует смертельный коронавирус.

Между силовиками и местными жителями произошли масштабные столкновения, есть пострадавшие.

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