Главная Новости
21 февраля • обновлено в 13:17
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Общество

В Новые Санжары на протесты свезли людей из другой области. Журналист показал доказательства

14.1т
Читать материал на украинском

В Новые Санжары Полтавской области, где 20 февраля местные жители выступили против эвакуированных из Китая украинцев, людей для протеста привозили на автомобилях из другой области.

Об этом сообщил журналист Андрей Цаплиенко на своей странице в Facebook. По его словам, украинцы из-за этого разъяренные и подавлены.

"Цель достигнута. Нам стыдно за страну, нам противно от поведения сограждан, люди разочарованы и подавлены. Украина дискредитирована. Враг потирает руки", – написал Цаплиенко.

Журналист уличил завезенных в Новые Санжары протестующих

Facebook / Andriy Tsaplienko

Он опубликовал фото молодых парней в спортивной одежде, которые были среди протестующих.

"На фото "протестующие" чисто жители Санжар, которых привезли на трех машинах с номерами другой области", – написал журналист.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • в Новых Санжарах, куда привезли эвакуированных из Китая украинцев, после акций протеста часть местных жителей боится контактировать с незнакомцами. По улицам ходят с респираторами и отказываются приветствовать друг друга рукопожатием.

  • Кроме того, местные жители признались, что вынуждены смотреть российское ТВ из-за изменений в правилах вещания, после введения которых часть украинских каналов стала платной.

  • Напомним, в поселке Новые Санжары Полтавской области 20 февраля более 2 тысяч человек заблокировали дорогу для проезда автобусов с эвакуированными из китайского города Ухань, где бушует смертельный коронавирус.

  • Между силовиками и местными жителями произошли масштабные столкновения, есть пострадавшие.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!

Читайте все новости по теме "Протесты в Новых Санжарах" на OBOZREVATEL.

Автор
Глеб Иванов
Тема
Протесты в Новых Санжарах
Место
Украина
Поделиться в Facebook
9
Комментарии
64
11
Смешно
3
Интересно
32
Печально
6
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Завезли человек 10, а остальные кто? Кто эта толпа озверевших paгулей? Правильно, местные
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Газмяс Омский
Газмяс Омский
Почему прямо не пишут, что были титушки из западенских областей?
Показать комментарий полностью
Ответить
3
3
Zadorozhnyi Vasyl
Zadorozhnyi Vasyl
Газмяс Омский, А чому відразу західних, а не наприклад Харківської? Аваков звідки? Але про що я, вам з мухосранска віднєє...
Показать комментарий полностью
Ответить
1
2
Михайлов Виталий
Михайлов Виталий
Назовите страну, где к больным или здоровым с подозрением, так относятся? Чего ожидали, они день рождения гитлера празднуют факельными шествиями.
Показать комментарий полностью
Ответить
4
4
Zadorozhnyi Vasyl
Zadorozhnyi Vasyl
Михайлов Виталий, порівняв прутня до пальця... вам чорним по білому написано, що вони дивляться росТБвську помийницю...
Показать комментарий полностью
Ответить
2
1

Новости общества

Топ-публикации

Топ-блоги