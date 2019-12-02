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2 декабря • обновлено в 11:19
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Елена Кудренко
Елена Кудренко
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В "новые" депутаты понабирали сброд, а теперь они еще и наглеют!

5.6т

"Стандартный" депутат зарабатывает ( по их словам):

- 30 тысяч с копейками зарплата ;

- 30 тысяч с копейками депутатские (это я не поняла. Бонусы?) ;

- на помощников, их может быть несколько, и даже больше десятка (тут я понимаю, что пристроить в качестве помощника можно и совершенно левых людей, или свою родню);

- компенсация расходов на жилье ( шикарная статья расходов, уже придумали жить у тещи и получать за это компенсацию из бюджета);

- командировочные и прочая дребедень...

Новости
Депутаты еще покажут, кто такие новые лица

Это минимум, и даже если ты не из тех, кому доплачивают в конвертах - получается около сотни и больше. Помните сброд, который понабирали в "новые" депутаты? Сотня за то, что нажимаешь кнопку по сигналу Разумкова - хорошие деньги.

Теперь у меня пазл не складывается. Военный хирург получает меньше, но спасает жизни. Контрактник получает меньше, но рискует быть убитым. Хороший менеджер может получать меньше, но результат и продуктивность будут выше. Так в чем заключается "сложность" работы депутата-клавиши, чтобы нас еще шантажировали "добавьте денег, чтобы не брали взятки"? Не ошалели, не?

Компетентность стоит дорого, особенно в связке с патриотизмом. Но если полная Рада людей, не имеющих ни того, ни другого - то все эти деньги страна пускает на ветер. Продать и предать - сегодня это стоит вот столько.

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Автор
Елена Кудренко Елена Кудренко
Тема
Зарплаты в Украине
Место
Украина
Тег
зарплата
Источник
Источник: Facebook Елены Кудренко
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Нонаме Нонаме
Нонаме Нонаме
Давай Ленка, жги! Долой их всех и да здравствует Порох и Парубий. Только хард кор, только "Остаточное прощевай".
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Правда-матка Дмитро
Правда-матка Дмитро
Нет никакой личной материальной ответственности за "провал" ни у депутатов, ни у президента, ни у кабмина. Но на всю жизнь себя успевают обеспечить.
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Korn Val
Korn Val
Жавно стало понятно, что верховной рады не должно быть, лет так на десять. она только мешает и прожирает деньги вдобавок
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