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/Общество

В новом украинском правописании нашли серьезные минусы

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В новом украинском правописании имеется один "плюс" и три "минуса".

Об этом в блоге OBOZREVATEL заявила украинская писательница, общественный деятель Лариса Ницой. "Новое правописание давно назрело, наконец, этот вопрос проголосован", - заметила она.

В то же время Ницой обратила внимание на ряд "минусов".

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Первый состоит в том, что "этим правописанием занимались не те, кто должен заниматься". "Возьмем, например, состав Комиссии по правописанию. В нее вошла всего пятая часть украинских языковедов, а все остальные были не украинские языковеды. Возглавлял комиссию вообще кандидат технических наук, его заместителем был кандидат физико-математических наук", - напомнила писательница.

Правописание, иллюстрация

Правописание, иллюстрация

media.price.ua

По ее мнению, "правописание было призвано не только вернуться к нашему языку, к нашим правилам, но и упростить жизнь и снять с украинского языка кокошник". Тем не менее, этого не удалось добиться, - убеждена Ницой.

Таким образом, второй "минус" заключается в том, что "кокошник не был снят", а третий – в том, что "это правописание не упростило жизнь украинцам".

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Как писал OBOZREVATEL, 3 июня в Украине начало действовать новое украинское правописание.

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Автор
Татьяна ГайжевскаяТатьяна Гайжевская
Темы
ЭксклюзивЗакон о языках
Персона
Лариса Ницой
Место
Украина
Тег
украинский язык
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Михайлов Андрей
Михайлов Андрей
Наыисты уроды других минусов не заметили?)))
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