В России заявили о срыве "нормандского формата" по статусу Донбасса: обвинили Киев

В Берлине не удалось договориться по вопросу особого статуса оккупированного Донбасса. Москва обвинила в произошедшем Киев.

Об этом сообщил замглавы администрации президента России Дмитрий Козак, передает ТАСС..

По словам Козака, он "не осмелится" заявить, что "есть прорыв". Он рассказал, что "состоялся сложный обстоятельный разговор по всем аспектам урегулирования конфликта в соответствии с минскими соглашениями".

Как заявил он, понадобилось "достаточно времени", чтобы "уяснить позицию" Киева по отношению к минским договоренностям. Он отметил, что "из Киева звучат самые разные интерпретации" на эту тему.

При этом "не удалось получить от Украины четкого, внятного ответа относительно того, когда будет подготовлен документ по поправкам в Конституцию в части децентрализации", заявил он.

Козак указал, что в Украине предлагали вместо особого статуса "воспользоваться результатами децентрализации", вот только ее "еще никто не видел – ни украинские граждане, ни жители Донбасса", так что "никто не понимает о чем идет речь".

Участники встречи в Берлине попытались определить временные рамки проведения нового саммита "на высшем уровне", но "об этом говорить пока очень-очень рано".

"Перед этим "необходимо выполнить в полном объеме – а это огромный объем работы, прежде всего, со стороны Украины – те решения, которые были приняты на саммите 9 декабря", – сказал Козак.

По его словам, Киев должен разработать и согласовать с Донбассом "десятки разных законов".

По его мнению, "европейские партнеры стараются демонстрировать объективность".

"Окончательный финальный документ мы договорились, поскольку его не удалось согласовать в деталях, досогласовать в телефонном режиме", – сказал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, 3 июля в Берлине стартовала встреча политических советников лидеров стран "нормандского формата" (Украины, России, Германии и Франции) по вопросу урегулирование ситуации на Донбассе.

Украинскую делегацию на встрече возглавил вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников, также в нее вошел глава Офиса президента Андрей Ермак.