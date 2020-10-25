В "Ночи выборов с Савиком Шустером" сообщат результаты собственных экзит-полов

В воскресенье, 25 октября, в 19:30 в прямом эфире выйдет "Ночь выборов с Савиком Шустером", где будут обнародованы результаты экзит-полов спецпроекта.

Трансляцию можно будет посмотреть на телеканале "Украина".

Сразу после закрытия избирательных участков в 20:00 Савик Шустер объявит результаты из 12 городов Украины таких, как Киев, Харьков, Одесса, Львов, Днепр, Мариуполь, Кривой Рог, Черновцы, Николаев, Винница, Черкассы и Ужгород. Экзит-полы будут проведены в рамках совместного проекта студии Савика Шустера и телеканала "Украина 24".

Также будет использован инструментарий социологической компании Liberty Report. Социологи, проводящие экзит-пол, работают с Савиком Шустером уже более 10 лет. В течение этих лет они доказали свой профессионализм и высокое качество работы. 25 октября, в день местных выборов, они опросят от 40 тыс. до 60 тыс. украинцев по всей стране. Более 1500 интервьюеров будут работать на 554 избирательных участках. 70 операторов колл-центра в течение дня получать данные от социологов. Опрос будет проводиться путем анкетирования (face to face) на выходах из избирательных участков.

Так, зрители канала "Украина 24" первыми в стране ровно в 20:00 узнают результаты местных выборов. Будут названы имена мэров, которые победили, города, где будет проходить второй тур, и партии, которые преодолеют пятипроцентный барьер. Ожидается предельная ошибка выборки – 1,9% с доверительной вероятностью 95% (без учета дизайн-эффекта). Экзит-полы проводятся с целью заявить о тенденции. Чтобы в дальнейшем, при подсчете голосов, ни у кого не возникало желания попытки фальсификаций, поскольку уже в 20:00 украинцы будут знать реальную независимую картину результатов выборов.

Как сообщал OBOZREVATEL, стало известно, когда ожидать результаты выборов в Украине. В частности, первые появятся в понедельник, 2 октября, сообщили в "Слуге народа".