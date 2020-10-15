В Николаеве врачам для защиты от COVID-19 выдали строительные очки и непригодные халаты. Видео

Алексей Титофф Общество 15:45, 15.10.2020 Обновлено: 16:55, 15.10.2020

Врачам в Николаеве выдали средства индивидуальной защиты, которые не спасают от заражения коронавирусом (COVID-19).

Об этом в Facebook сообщила врач Николаевской областной клинической больницы Татьяна Костенко (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

Медик показала защитные очки, которые неплотно прилегали к лицу, а поэтому не могут защитить от заражения вирусом.

"Сегодня в который раз получили средства индивидуальной защиты – выдали "что попало". Авось сойдет. Например, строительные очки, непригодный одноразовый халат... на чем бы еще сэкономило наше руководство больницы, чтобы "защитить" персонал?" – сообщила она.

Костенко отметила, что медикам приходится работать по несколько часов подряд без защиты от болезни.

"А 4-5 часов гемодиализа вы пробовали отпахать, извините, в этом непригодном для защиты от COVID дерьме, которое закупили задорого? Спасибо, приходите к нам! Добро пожаловать в наш мир!" – негодовала врач.

Как сообщал OBOZREVATEL, экс-главный санитарный врач Украины Сергей Бережнов сказал, как серьезно сократить заражения COVID-19.

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