В Николаеве военные провели сына погибшего морпеха в школу и растрогали украинцев. Фото и видео

В Николаеве 2 августа военнослужащие учебного центра Военно-морских сил провели в школу сына погибшего в 2014 году морпеха Юрия Загребельного.

Как сообщает ArmyInform, Даниила отвезли на военном автомобиле (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Военнослужащие отдали честь сыну погибшего морпеха. Кадр видео

Возле ворот его ждали военнослужащие, которые выстроились в две шеренги. Они отдали ему честь под команду "Смирно! Равнение на сына морского пехотинца!".

Затем мальчику вручили рюкзак со школьными принадлежностями.

Сына погибшего морпеха провели в школу. Кадр видео

"Морская пехота Украины – это большая семья, в которой мы уважаем всех, кто с нами в строю, и никогда не забываем тех, кто отдал свою жизнь за Украину", – заявил заместитель школы морского пехотинца, старший лейтенант Иван Кудакин.

Эти кадры растрогали украинцев в соцсетях. "До слез", "Трогательно", "Вот это молодцы!", "Слава Украине!" – написали они.

Реакция соцсетей на видео.

Реакция соцсетей на видео.

Как сообщал OBOZREVATEL, дочь погибшего на Донбассе командира отделения разведывательного взвода 35-й отдельной бригады морской пехоты Ярослава Журавля пришла на Марш защитников с портретом своего отца.