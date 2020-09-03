В Николаеве военные провели сына погибшего морпеха в школу и растрогали украинцев. Фото и видео

Юрий Сергиенко Общество 01:49, 4.09.2020 Обновлено: 01:58, 4.09.2020

В Николаеве 2 августа военнослужащие учебного центра Военно-морских сил провели в школу сына погибшего в 2014 году морпеха Юрия Загребельного.

Как сообщает ArmyInform, Даниила отвезли на военном автомобиле (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Военнослужащие отдали честь сыну погибшего морпеха.
Кадр видео

Возле ворот его ждали военнослужащие, которые выстроились в две шеренги. Они отдали ему честь под команду "Смирно! Равнение на сына морского пехотинца!".

Затем мальчику вручили рюкзак со школьными принадлежностями.

Сына погибшего морпеха провели в школу.
Кадр видео

"Морская пехота Украины – это большая семья, в которой мы уважаем всех, кто с нами в строю, и никогда не забываем тех, кто отдал свою жизнь за Украину", – заявил заместитель школы морского пехотинца, старший лейтенант Иван Кудакин.

Эти кадры растрогали украинцев в соцсетях. "До слез", "Трогательно", "Вот это молодцы!", "Слава Украине!" – написали они.

Реакция соцсетей на видео.
Реакция соцсетей на видео.

Как сообщал OBOZREVATEL, дочь погибшего на Донбассе командира отделения разведывательного взвода 35-й отдельной бригады морской пехоты Ярослава Журавля пришла на Марш защитников с портретом своего отца.

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