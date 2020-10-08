В Николаеве сожгли авто кандидату в депутаты от "Слуги народа". Фото

В Николаеве ночью 8 октября сожгли автомобиль кандидата в депутаты Николаевского горсовета от "Слуги народа" Дениса Жело.

Об инциденте политик сообщил на своей странице в Facebook, обнародовав фото сгоревшей машины. Поджигателей он назвал "трусливыми идиотами" и заявил, что "им его не сломать".

"Кое у кого начали сдавать нервы. Видимо, мы плотно прищемили вам хвосты. Трусливые идиоты, это просто железо, вам все равно не удастся меня сломать!" – написал нардеп.

О версии поджога заявили и в полиции. Там сообщили, что, осмотрев место происшествия, следственно-оперативная группа обнаружила фрагменты горения автомобиля и остатки горючей смеси, которые с целью установления причин пожара будут направлены на экспертизу.

Сейчас полицейские проводят расследование, в ходе которого будут устанавливать все обстоятельства происшествия и причастных к поджогу лиц. Сведения об указанном факте внесены в ЕРДР по ч. 2 ст. 194 УК "Умышленное уничтожение или повреждение имущества, совершенное путем поджога", что наказывается лишением свободы на срок от трех до десяти лет.

Правоохранители также рассказали, что сообщение о возгорании автомобиля Ford Fusion на автостоянке по ул. Мореходной в Заводском районе Николаева поступило 8 октября, около 3:28. Пожар ликвидировали сотрудники ГСЧС.

Как сообщал OBOZREVATEL, 28 августа нардеп от тогда еще "Слуги народа" Гео Лерос заявил, что его личный автомобиль Mercedes-Benz подожгли.