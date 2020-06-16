В Николаеве сильный ливень затопил центр города: автомобили стояли по окна в воде

Антон Малиновский Общество 18:14, 16.06.2020

В Николаеве во вторник, 16 июня, сильный дождь затопил центральную часть города – некоторые автомобили стояли по окна в воде.

Как сообщает "Преступности. Нет", дело в замусоренных ливневых канализациях, которые не способны справится с огромным потоком воды.

Из-за этого часть улиц в центральной части города оказались подтопленными, а в районе остановки "Дормашина" воды собралось настолько много, что автомобили стояли в ней почти по окна – после владельцы смогли оттащить их на обочину и бульварную часть проспекта.

"На местах не видно никаких работников коммунальных служб, которые пытаются устранить эти проблемы", – написали в издании.

В Николаеве ливнем затопило центр города
Преступности. Нет
В Николаеве ливнем затопило центр города
Преступности. Нет
В Николаеве ливнем затопило центр города
Преступности. Нет
В Николаеве ливнем затопило центр города
Преступности. Нет
В Николаеве ливнем затопило центр города
Преступности. Нет
В Николаеве ливнем затопило центр города
Преступности. Нет

Также временно не работал общественный электротранспорт. Кроме этого, сильный ветер и дождь повалил несколько деревьев.

Как сообщал OBOZREVATEL, в городе Токмак Запорожской области 15 июня ливень и град превратили улицы в реки, так как канализации не справлялись с огромными потоками воды.

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