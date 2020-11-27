В Николаеве родным умершего от COVID-19 врача отказали в компенсации, потому что "виновата сама"

В Николаеве родным 65-летнего семейного врача Галины Колянчиковой, которая скончалась от коронавируса, отказали в выплате компенсации.

Решение было мотивировано тем, что заболевание не связано с профессиональной деятельностью, сообщает "Украина 24".

Отмечается, что у женщины был сахарный диабет и ей запретили принимать больных коронавирусом.

"Прошло заседание комиссии Гоструда по расследованию смерти моей жены. 8 голосами "против", 6 – "за" было принято решение о том, что не нужно данный случай связывать с профессиональными факторами. Против голосовали представители работодателей, Центра первичной медико-санитарной помощи (ЦПМСП) №3, где работала моя жена, и три представителя фонда социального страхования", – рассказал муж умершей Юрий Колянчиков.

По словам мужчины, в акте областного лабораторного центра сказано, что источники инфицирования Колянчиковой не выявлены. Он заверяет, что документально подтверждены контакты жены в течение последних двух недель больными коронавирусом.

Колянчиков также уточнил, что в амбулатории, где работала умершая, 100% врачей пожилого возраста, которые также находятся в группе риска.

Он добавил, что назначено дополнительное заседание комиссии, на котором повторно рассмотрят причины смерти женщины.

Как сообщал OBOZREVATEL, министр социальной политики Марина Лазебная заявила, что большинство семей медиков, которые умерли от COVID-19, еще не получили компенсации, поскольку идет длительное расследование каждого из случаев.