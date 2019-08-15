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В Николаеве прямо над головами людей пронесся штурмовик: город в панике. Видео

2.8т Читать материал на украинском

В Николаеве в четверг, 15 августа, над жилыми домами пронесся штурмовик Су-25, что изрядно напугало жителей города.

Об этом пишет местное издание "НикВести" (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Сообщения о том, что самолет пролетел на предельно малой высоте поступили от пользователей в сети. Очевидцы рассказали, что начиная с 11:00 часов утра люди видели самолет, пролетающий в разных концах города.

Новости
На запорожском курорте над головами отдыхающих пронесся военный штурмовик
Над Николаевом пронесся штурмовик

Над Николаевом пронесся штурмовик

Скриншот из видео

Этим самолетом оказался штурмовик Су-25 299-й бригады тактической авиации имени генерал-лейтенанта Василия Никифорова, которая базируется на территории Николаева, в микрорайоне Кульбакино.

Жители сообщили, что штурмовик видели почти во всех районах города и его гул напугал население. Нашлись и те, которые объяснили опасный полет необходимостью тренировок. "В Украине война идет! Не забыли?" – написали в сети.

В Николаеве прямо над головами людей пронесся штурмовик: город в панике. Видео
В Николаеве прямо над головами людей пронесся штурмовик: город в панике. Видео
В Николаеве прямо над головами людей пронесся штурмовик: город в панике. Видео
В Николаеве прямо над головами людей пронесся штурмовик: город в панике. Видео
В Николаеве прямо над головами людей пронесся штурмовик: город в панике. Видео

Су-25 – одноместный бронированный дозвуковой штурмовик, предназначенный для предоставления авиационной поддержки в зоне боевых действий днем и ночью в условиях визуальной видимости цели, а также уничтожения объектов с заданными координатами в случае летной погоды. Объектом поражения могут быть наземные и надводные цели, а также воздушные маловысотные, медленные цели.

Над Николаевом пронесся штурмовик Су-25

Над Николаевом пронесся штурмовик Су-25

wing.com.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве 25 мая кружил пассажирский самолет, чем изрядно напугал жителей.

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Место
Украина Николаев
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Семёнов Александр
Семёнов Александр
пьяный летчик, с галычины чуть не убедил Мыклайвцив, что у них тоже АТО началось. Слава Богу, хот по "кондиционерам" не жахнул
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Миценко Андрей
Миценко Андрей
Тренировался стрелять по жилым кварталам.
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CARGO 100
CARGO 100
Это реально - какой то пьяный долбо*б ...
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