В Николаеве повесилась 16-летняя воспитанница интерната.

В Николаеве несовершеннолетняя воспитанница школы-интерната покончила с собой.

Об этом сообщили на сайте отдела коммуникации Главного управления Национальной полиции Николаевской области. Правоохранители отметили, что тело 16-летней девушки-подростка нашли 8 июля.

"8 июля около 23:30 в туалете школы-интерната работники заведения обнаружили тело 16-летней воспитанницы, которая покончила жизнью путем повешения", – говорится в сообщении.

По данным правоохранителей, на месте трагедии обнаружили предсмертную записку, в которой девушка попросила прощения и рассказала, что скучает по умершей маме.

Сейчас открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины "Умышленное убийство" (согласно процедуре), ведется расследование обстоятельств и мотивов совершения самоубийства.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Килии Одесской области 17-летний парень покончил с собой, бросившись в высокую трубу заброшенной школьной котельни. Таким образом он якобы совершил сюжет своей книги, которую мечтал выдать.