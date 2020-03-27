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27 марта • обновлено в 19:59
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В Николаеве подтвердили два первых случая заболевания коронавирусом, - СМИ

2.1т
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СМИ сообщают о двух подтвержденных случаях заражения коронавирусом в Николаеве и одном подозрении в области.

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Издание "Новости-N", ссылаясь на источник в киевском управлении здравоохранения, сообщает, что госпитализированы двое мужчин среднего возраста, которые недавно вернулись из Франции.

По их информации, они не являются родственниками или знакомыми и никак не связаны. Об одном известно, что он программист. Спустя некоторое время после возвращения из-за границы, мужчины почувствовали симптомы заболевания и обратились к врачам. Лабораторные тесты подтвердили, что они оба больны коронавирусом.

Коронавирус в Украине

Коронавирус в Украине

Flickr

Их госпитализировали в Александровской больнице, а состояние у обоих расценивается как средней тяжести. Также по информации издания, один из больных после возвращения из Франции ездил в Киев.

Состояние обоих расценивается как средней степени тяжести. Также издание отмечает, один из заболевших вернулся из Франции в Николаев, и только после этого поехал в Киев.

Другое николаевское СМИ – "Преступности. НЕТ" сообщает о еще одном случае. В Николаевской областной инфекционной больнице с подозрением на коронавирус госпитализировали жителя Врадиевки (ПГТ под Николаевом).

По словам местных жителей, мужчина с признаками коронавируса вернулся во Врадиевку примерно неделю назад. Они отметили, что мужчина скрывал признаки болезни и не самоизолировался, а активно посещал разные места скопления людей, в частности магазины и тому подобное.

Коронавирус в Украине

Коронавирус в Украине

РБК

27 марта мужчина обратился в скорую медицинскую помощь. Приехавшие к нему домой медики застали его в тяжелом состоянии. После этого его и супругу медики решили госпитализировать в Николаев.

В то же время, по информации издания, которую они получили в ГУНП в Николаевской области, к медикам поступил вызов от местного жителя с жалобами на плохое самочувствие. В полиции отметили, что он вернулся из Польши в Украину 27 февраля.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Полтавской области зафиксировали первый случай коронавируса COVID-19, позитивный результат экспресс-тест показал у жительницы Кременчуга.

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Автор
Антон Малиновский Антон Малиновский
Тема
Коронавирус
Место
Украина Николаев
Тег
вирус
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