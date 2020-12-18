Промышленник украинского происхождения Дерипаска подарил Николаеву современный медцентр для лечения COVID-19

С 21 декабря в Николаеве начнет принимать первых пациентов новый медицинский центр по лечению COVID-19, который рассчитан на 66 койкомест и оснащен передовым медицинским оборудованием от ведущих мировых производителей.

Как сообщают СМИ, инициатором проекта выступил Олег Дерипаска, промышленник украинского происхождения (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

"Современный медицинский центр для лечения пациентов с внебольничной пневмонией построен в рекордно короткие сроки — всего за полгода, — рассказывают журналисты подробности о появлении в Николаеве современного медицинского заведения. — Инициатива его строительства принадлежит украинскому промышленнику Олегу Дерипаска. Затраты на строительство составили 155 млн грн. Новое медучреждение будет принимать пациентов со всего Николаева, в том числе сотрудников Николаевского глиноземного завода и членов их семей".

Медцентр рассчитан на 66 койкомест, в том числе 6 коек реанимационного отделения, оснащенных аппаратами ИВЛ. Центр располагает собственным диагностическим отделением, лечебным блоком и отделением реанимации, оснащен высокотехнологичным медоборудованием от ведущих мировых производителей, в т.ч. компьютерным томографом, аппаратами лабораторной и функциональной диагностики и УЗИ экспертного класса.

Новый медицинский центр в Николаеве построен с учетом современных стандартов и требований к медицинским учреждениям.

"Пациентов будут размещать в изолированных боксах с индивидуальными входами. В медцентре есть также отдельная палата для людей с ограниченными возможностями. Во всех палатах есть кондиционеры, телевизоры и необходимая мебель. Здание полностью отвечает требованиям Министерства здравоохранения и надзорных органов, а его конструкция позволяет избежать пересечения потоков больных и здоровых людей", — рассказали журналисты подробности об объекте, строительство которого инициировал и профинансировал промышленник украинского происхождения Олег Дерипаска.

Новый медцентр передается Николаевской горбольнице №5, а Николаевский глиноземный завод обеспечит его необходимым на первое время запасом СИЗ и медикаментов. В настоящее время медцентр ориентирован на борьбу с коронавирусом, но впоследствии будет перепрофилирован в иммунологический центр.

Олег Дерипаска неравнодушен к Украине, на что у него есть веские личные причины. Дед бизнесмена, погибший во время Великой Отечественной войны, был украинцем. Знаменитый внук построил в его честь православный храм.

Промышленник украинского происхождения Олег Дерипаска принимает активное участие в судьбе украинцев. Как сообщали СМИ, в октябре он помог вызволить из полугодового плена нигерийских пиратов украинского моряка. Родственники украинца, у которых пираты требовали выкуп, утратили надежду на помощь официальных украинских властей и обратились к Олегу Дерипаске. Ему хорошо знакома специфика африканских стран — там работают предприятия основанной им металлургической компании. В 2016 году он помог гвинейцам победить вспышку вируса Эбола, построив самый современный в Западной Африке медицинский центр.