Следил и обещал переломать руки: как немец в Николаеве издевался над возлюбленной

В Николаеве 51-летний гражданин Германии полтора года преследовал девушку-тренера по Zumba. Он нанимал людей, которые под видом клиентов ходили к ней на тренировки, ездили за ней на авто и фотографировали. Даже нанял местного жителя, который должен был переломать возлюбленной руки и ноги.

Девушка дважды писала на него заявление в полицию. В результате немец сам подкараулил тренера у дома и зверски изрезал ее ножом. Подробнее о кровавой драме – в материале OBOZREVATEL.

Роковая встреча

30-летняя Ирина Корсак – тренер по Zumba. Ее Инстаграм буквально завален фотографиями с тренировок. "Мы с ней познакомились в 2012 году, когда вместе проходили обучение этому виду спорта. С тех пор дружим. Она мега порядочный человек", – рассказывает OBOZREVATEL подруга девушки Юлия Зосимова.

Ирина Корсак – тренер по Zumba Instagram Ирины Корсак

Полтора года назад Ирина случайно познакомилась с турком, имеющим гражданство Германии – 51-летним Лукасом Оздоганом (его настоящее имя Aykut Ozdogan). По словам ее подруги, они были в Киеве на фестивале, посвященном 6-летию Zumba.

"На одном из мероприятий к нам подошел мужчина и сказал, что его друг-иностранец, партнер по бизнесу, хочет познакомиться с Ириной. Это была абсолютно случайная встреча", – говорит Юлия.

Лукас Оздоган в Украине занимается автобизнесом

Она рассказала, что Ирина тогда как раз собиралась расстаться со своим парнем-моряком. Их отношения длились три года и ни к чему так и не пришли. Парень постоянно уходил в море, обещал, что вот-вот заработает денег, вернется и они поженятся, у них будут дети. Но после очередного возвращения счастье длилось пару недель, и он снова уходил в плавание.

Сразу же устроил слежку в соцсетях

Лукас Оздоган оказался бизнесменом, торгующим автомобилями. С тех пор он начал буквально преследовать Ирину. Сначала это было красивое ухаживание, мужчина дарил цветы. Однако тут же начал проверять ее страницу в Инстаграме и предъявлять претензии: "кто это лайкает твои посты?"

Тогда Ирина предупредила Лукаса: если хочет иметь какие-то отношения с ней, то должен перестать относиться к ней как к своей вещи. Он сменил тактику, но продолжил слежку.

Ревнивый "жених" постоянно следил за страничкой Иры в Instagram Instagram Ирины Корсак

Ира работала по 6-10 часов в спортзале, чтобы заработать деньги. У нее пожилая мама, которая болеет и ее нужно лечить. А когда, наконец, у девушки наметился отпуск, ухажер пригласил ее приехать в Кельн.

"При встрече он накупил ей какие-то подарки: сумочки, платья, о которых она его и не просила. Ира отказывалась, спрашивала, зачем ты это делаешь? Он тогда стал строить из себя обиженного, вот, мол, от подарков моих отказываешься. Что-то ей пришлось принять, чтобы не обижать его", – рассказывает Юлия.

Нашел ее парня по лайкам в Инстаграме

После возвращения Иры в Украину, Лукас и вовсе решил, что имеет полное право на нее.

"Жених" решил, что имеет полное право на Ирину Instagram Ирины Корсак

"Он устраивал истерики, если она долго не брала трубку. Конечно, она тренер, находится в зале, не может по первому же гудку хватать телефон. Тогда он стал требовать, чтобы она работала меньше. Объяснял это тем, что хочет ей помочь, давать ей деньги, обеспечивать, только чтобы она всегда была на связи. Она успокаивала его, и предупреждала: если продолжит так себя вести, то она прекратит с ним общение. Тогда он снова менял тактику, устраивал признания в любви", – вспоминает подруга.

Но в тоже время он вел слежку за ее страницей в Инстаграме, и вычислил по лайкам ее бывшего парня. Он отправил ему скрины их с Ириной переписки, чтобы доказать, что они уже вместе. И даже слетал к нему в гости и убедил, что его бывшая возлюбленная – мошенница, которая вымогает деньги.

"Ира хотела сама встретиться с со своим другом, поговорить, расстаться по хорошему. Но он даже не стал ее слушать, просто заблокировал и все", – рассказывает Юлия.

Лукас сделал все, чтобы Ирина навсегда рассталась со своим бывшим парнем Instagram Ирины Корсак

Для Иры наступил ад

Но Лукас стал вести себя еще агрессивнее. И с этого времени для Ирины наступил ад. Это была осень прошлого года. Мужчина уже обвинял девушку во всем, и требовал вернуть потраченные на нее деньги. Она была даже не против, предлагала ему предоставить документы, зафиксировать возврат денег у нотариуса.

После этого ухажер взялся угрожать, что убьет ее. Правда, позже передумал и заявил, что раз она поломала его жизнь, то он поломает ее. Для этого он ее покалечит, чтобы не могла больше работать тренером. Дабы окончательно запугать, стал присылать ей фото рентгеновских снимков с переломами, женщин на костылях.

"Он нанял людей следить за Ирой. За ней ездили на Range Rover, ее фотографировали на улице, работе, встречах с друзьями и т. д. Потом эти снимки он ей присылал. Она пообещала заявить на него в полицию, но тот ответил, что все бесполезно – у него много знакомств, он дружит с Кличко, поэтому у нее ничего не выйдет", – вспоминает Юлия.

Лукас нанимал людей следить за Ириной Instagram Ирины Корсак

Кстати, первое заявление в полицию на Лукаса лишь подтвердило это – дело закрыли за три дня.

Швырнул в спину чемодан и цветы

Ира стала игнорировать иностранца. А Лукас стал писать всем ее друзьям, рассказывать какая она нехорошая, присылать скрины переписки, какие-то чеки. Разыскивал тренеров по Zumba в других странах, и писал им, сообщая всякие гадости о девушке. Создавал ее липовые странички в соцсетях и выставлял их совместные фото там. Ире же приходилось все время пояснять, что у нее существует только одна страничка, а этот мужчина ее преследует.

Однажды он явился к ней на работу в спортклуб с чемоданом подарков и цветами. Девушка была в зале и вела тренировку. После окончания, ее предупредили, что к ней пришел иностранец. Ира прошла молча мимо него. Тогда он швырнул ей в спину чемодан с ненужными подарками и цветы.

"Жених" рассылал друзьям Ирины скрины их личной переписки и чеки Instagram Ирины Корсак

Все от большой любви

Устав от всего этого, девушка набрала назойливого ухажера через видеосвязь и спросила, зачем он все это делает? Разговор длился долго, Ира расплакалась. Увидев такую реакцию, Лукас заявил, что очень любит и все это – именно от большой любви.

Он вновь поменял тактику, говорил, что ни жить, ни дышать без нее не может. Несколько месяцев уверял, что Ира должна дать ему шанс, он готов сделать ее самой счастливой женщиной на свете. Девушка устала и сдалась. Сказала маме, что, может, действительно так любит и нужно дать человеку шанс. Это была ее ошибка.

Отношения продлились всего четыре месяца

Месяца четыре длились их отношения. Лукас стал предъявлять все больше и больше претензий. В мае Ира предложила поставить точку в этой истории. Конечно, иностранец на это не согласился.

В мае Ирина решила поставить точку в их отношениях. Но ревнивец с этим не согласился

Он мог на день рождения под дверь ее квартиры принести ведро роз, развесить по всему Николаеву борды с их совместными фотографиями. В тоже время на тренировке к девушке приходили нанятые им люди.

"У одной женщины заговорила совесть и она призналась, что была нанята, чтобы следить за ней. Но поняла, что тренер – хороший человек. А однажды на остановке к Ире подошел парень и сказал, что его наняли покалечить ее, но он не смог этого сделать", – отмечает Юлия.

Второе заявление в полицию Ира Корсак написала уже летом. Но никто никаких мер так и не принял. Лукас продолжал рассылать сообщения всем ее друзьям и тренерам по Zumba во всему миру.

Ира дважды писала заявления в полицию на настойчивого иностранца, но ее так никто и не защитил Instagram Ирины Корсак

Прижалась спиной к полу, чтобы остановить кровь

А 24 сентября Лукас Оздаган надел парик и бороду и в машине поджидал девушку возле ее дома. Когда она подошла к калитке, которая ведет во двор, то заметила, что цепочка, которой ту закрывали, сломана. В это время из автомобиля выскочил Лукас в маскараде. Ира не поняла, что происходит. Увидев его, даже рассмеялась, но тут же почувствовала струю, которой он брызнул ей в лицо. Она успела отвернуться и бросилась бежать через дорогу.

Лукас Оздоган на суде уверял, что целый год якобы содержал украинку и считал ее своей невестой

По пути она заметила ребят и крикнула им, чтобы они задержали этого мужчину. Саме же вбежала в магазин, пытаясь получить хоть какую-то защиту, но иностранец ворвался за ней и нанес несколько ударов ножом в спину.

"Ира даже не поняла, что он ударил ножом. Продавец ей сказала, что у нее вся спина в крови. Она легла на спину и прижалась к полу, чтобы хоть как-то остановить кровотечение до приезда скорой. Потеряла очень много крови. Еще повезло, что на смене оказался хороший врач, сумевший помочь. Ей провели две операции, сейчас она очень слаба, с трудом говорит. Но борется и хочет встать на ноги", – говорит ее подруга Юлия.

Ирина потеряла много крови и перенесла две операции Facebook Юлии Зосимовой

Лукаса задержала полиция на выезде из Николаева. Прохожие успели запомнить номер автомобиля. По пути он избавился от своего антуража и куртки. Полицейские заподозрили его только когда заметили порез на руке. Сейчас ему дали два месяца ареста без внесения залога. Хотя он очень настаивал на этом, обещал заплатить любые деньги.

На суде мужчина заявил, что считал Ирину невестой, якобы год ее содержал, но узнал об измене.

Ирина и ее родные очень опасаются, что если суд отпустит Лукаса Оздогана на волю, то он доведет свое дело до конца.

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