В Николаеве на популярном пляже вода превратилась в "зеленку". Фото

В Николаеве, на территории популярного пляжа "Чайка", что в Корабельном районе города, позеленела вода.

Об этом на странице Facebook-сообщества, созданного для общения между горожанами и чиновниками, написала пользователь Наталия Белова. Она также опубликовала фотографии, на которых видно, что вода покрылась плотной зеленой "пленкой".

"Пляж "Чайка" в Корабельном районе, 2 июня. Кто в городе занимается экологией? Что это?" – поинтересовалась женщина.

В Николаеве "позеленела" вода на пляже Facebook/Contact Center при Николаевском горсовете

На фото вода действительно имеет необычный вид, к тому же, можно заметить, что к водоему рядом с пляжем идет труба неизвестного назначения.

При этом в комментариях под постом мнения местных жителей по этому поводу разделились. Так, одни утверждали, что "зеленая" вода – следствие размножения водорослей. А другие высказали предположения, что проблема кроется в сточных водах.

В Николаеве "позеленела" вода на пляже Facebook/Contact Center при Николаевском горсовете

"Во всем мире природа очистилась, кроме нас", "Да, вчера проходили – такая вода от корабельного района до Волошской косы", "Все, на что способны чинуши, это объявить: купаться запрещено. И сидит куча лентяев во всяких экоинспекциях, и получают зарплату из наших налогов", "Такая вода была как-то в Рыбаковке, потом рыбу дохлую на берег выносило", "Водоросли это расплодились. Если бы хоть промерзла река зимой, то такого бы не было. А так – ничто их не сдерживает", "Это водоросли, только вот почему они в холодной воде размножились? Обычно это происходит в жару в конце июля, в августе", "Еще и тепла не было, а уже вода позеленела... Может, перестать сливать в реку дерьмо и распахивать берег, внося удобрения? Как думаете?", "Превышена норма фосфатов в сточных водах при сливе в реку! Скорей всего", – делятся мнениями жители Николаева.

В Николаеве "позеленела" вода на пляже Facebook/Contact Center при Николаевском горсовете

В Николаеве "позеленела" вода на пляже Facebook/Contact Center при Николаевском горсовете

Коментарии пользователей Facebook/Contact Center при Николаевском горсовете

Коментарии пользователей Facebook/Contact Center при Николаевском горсовете

Коментарии пользователей Facebook/Contact Center при Николаевском горсовете

В Николаеве "позеленела" вода на пляже Facebook/Contact Center при Николаевском горсовете

Как сообщал OBOZREVATEL, вода в реках Черкасчины и на побережье Одесской области окрасилась в зеленый цвет из-за размножения опасных цианобактерий, что произошло в результате жары и человеческой халатности.

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