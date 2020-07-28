В Николаеве медсестра умерла от COVID-19: о симптомах не говорила и ходила на работу

В Николаевском областном центре лечения инфекционных заболеваний 28 июля умерла медсестра, у которой был диагностирован коронавирус.

Первые признаки инфекции у нее появились еще 17 июля. Однако, сообщают "Новсти-N", женщина лечилась самостоятельно и продолжала ходить на работу – в городскую больницу №4.

Отмечается, что медсестра не сообщила о своих симптомах и просто начала принимать жаропонижающие препараты, чтобы сбить температуру. И только 21 июля, когда уже почувствовала себя совсем плохо, она обратилась только 21 июля.

Женщину госпитализировали в Николаевский областной центр лечения инфекционных заболеваний и после проведения исследований подтвердили наличие у нее коронавирусной инфекции.

"Уже на момент поступления в больницу состояние пациентки расценивалось как тяжелое – она страдала сахарным диабетом, который, как установлено, значительно усиливает тяжесть протекания коронавируса. Несмотря на все усилия врачей, женщина умерла", – говорится в сообщении.

Издание подчеркивает, что всех работников 4-й городской больницы Николаева, которые непосредственно контактировали с медсестрой, были отправлены на обсервацию, у них взяли анализы на COVID-19.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине два врача, братья Иван и Олег Гайда, скончались от коронавируса с разницей в две недели. Один из них руководил военным госпиталем во Львове, второй – работал хирургом в Черкассах.