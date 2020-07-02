В Николаеве мать девочки с коронавирусом устроила истерику и покусала санитарку

Антон Малиновский Общество 19:21, 2.07.2020

В Николаеве мать больной коронавирусом девочки не захотела, чтобы дочь госпитализировали без неё и покусала санитарку.

Как сообщает "Преступности. НЕТ", ссылаясь на слова и.о. главврача областной инфекционной больницы Светланы Федоровой, 9-летнюю девочку и её мать привезли на карете скорой помощи.

Врачи заявили, что ребенка нужно госпитализировать, но мать якобы отреагировала неадекватно, начала скандалить, бросаться на персонал и даже покусала санитарку. Она увезла девочку обратно, но когда ей стало хуже, все же привезла её на госпитализацию.

"Приезжал ребенок с мамой, мама отказалась (госпитализировать ребенка – ред), истерически кричала, кидалась на персонал, санитарку покусала, но удалось уговорить маму, ее второй раз привезли, ребенку стало хуже, девочку госпитализировали", – рассказала Федорова.

В управлении патрульной полиции Николаевской области изданию сообщили, что мать отказывала в госпитализации из-за того, что и сама хотела лечь с ребенком. Однако врачи ей отказали, сославшись на протокол. Когда женщина вернулась домой, к ней прибыли полицейские и её семейный врач, которая и уговорила мать все же положить девочку в больницу. Сейчас ребенок находится в стабильно тяжелом состоянии.

Как сообщал OBOZREVATEL, мать 7-летней девочки из Волынской области, которая первой в регионе заболела COVID-19, написала в сети о том, что пришлось пережить их семье.

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