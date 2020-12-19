В Николаеве два брата устроили погоню на дороге со стрельбой

В Николаеве правоохранители задержали двух братьев, которые открыли стрельбу из-за конфликта на дороге.

Как сообщили в пресс-службе Главного управления Национальной полиции Украины в Николаевской области, инцидент произошел в субботу, 19 декабря, в микрорайоне Большая Корениха. Отмечается, что в полицию обратилась женщина, которая ехала в автомобиле Toyota Corolla вместе с родственником, который находился за рулем.

По ее словам, неизвестные на Mitsubishi Galant начали мешать движению авто. Как отметили в полиции, когда Toyota остановилась, злоумышленники повредили авто, нанося удары ногами и руками, и пытались достать пассажира и водителя из салона.

Мужчина за рулем начал движение, а хулиганы – стрелять и преследовать авто пострадавших. В полицию женщина уже звонила на ходу.

Разыскать автомобиль злоумышленников полицейским удалось на одной из СТО города. Двух братьев 28-ми и 32-х лет следователи задержали, а автомобиль и пистолет типа револьвер системы флобер с патронами и гильзы изъяли.

По словам задержанных, конфликтную ситуацию на дороге начал сам водитель Toyota Corolla, а они хотели якобы его проучить.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Николаеве мужчина во время конфликта с подростками начал по ним стрелять. 16-летний подросток, в которого стрелял мужчина, показал рану от пули. Она попала в левую нижнюю часть спины.