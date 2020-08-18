В Николаеве депутатов ОПЗЖ забросали яйцами: появилось видео

В Николаеве активисты забросали сырыми яйцами депутатов городского и областного советов от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь".

Инцидент произошел в холле сессионного зала облсовета 17 августа. Об этом сообщает местное издание "Новости-N" (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Отмечается, что депутаты от ОПЗЖ проводили брифинг, на котором обсуждался вопрос о необходимости предоставления возможности голосовать на предстоящих местных выборах жителям подконтрольной Украине территории Донбасса.

Депутатов от ОПЗЖ в Николаеве забросали яйцами (novosti-n.org)

В конце мероприятия один из представителей "Национального корпуса" начал задавать вопросы депутатам. А после с разных сторон в них полетели куриные яйца.

Яйцами в депутатов от ОПЗЖ бросались активисты "Нацкорпуса" (novosti-n.org)

При этом, подчеркивает издание, сами активисты, которые бросались продуктами, отрицают то, что они представители "Нацкорпуса". Молодых людей задержали правоохранители, на место инцидента вызвали следственно-оперативную группу полиции Николаевщины.

После инцидента в Николаевском облсовете активистов задержали правоохранители (novosti-n.org)

"Предварительно, ни в одного депутата активистам попасть не удалось, однако стены и пол в холле сессионного зала оказались залиты разбитыми сырыми яйцами", – говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее народного депутата от "Оппозиционного платформы – За жизнь" Олега Волошина облили зеленкой у входа в Верховную Раду. Нардеп в ответ ударил нападающего якобы в глаз. В сети были опубликовали фото и видео конфликта.