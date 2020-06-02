В нелегальном детсаду Запорожья при загадочных обстоятельствах умерла девочка

В Запорожье в частном детском саду, который работал нелегально, умерла девочка.

Как сообщает ТСН, ребенок, которому было 1,2 года, захлебнулся рвотной массой (чтобы посмотреть фото и видео, проскролльте новость до конца).

В нелегальном детсаду Запорожья умер ребенок Кадр ТСН

"Родители узнали, что Олеся поссорилась с одногодкой, который сильно укусил ее. Девочка заплакала и от стресса у нее началась рвота. Владелица детского сада решила положить ребенка спать, хотя истерику слышали даже тремя этажами ниже", – сказано в сюжете телеканала.

По словам родителей девочки, они решили отдать ребенка в ясли, чтобы у него появились первые друзья. Нашли они детсад по объявлению, просмотрели рекомендации и решили отдать на пробный день, а после подписать договор.

Затем воспитательница позвонила родителям и сказала, что их ребенок не дышит. Когда они прибыли на место, то увидели, как другие родители спешно увозили своих детей. Родители отметили, что медиков на месте не было, а скорую вызвали они сами.

"Когда я вошел в комнату, то пытался сделать ее искусственное дыхание. Она была уже еле теплой", – рассказал отец девочки Эдуард Г.

В нелегальном детсаду Запорожья умер ребенок Кадр ТСН

Детский сад функционировал в трехкомнатной квартире многоэтажного жилого дома. Соседи утверждают, что туда ежедневно приводили около 10 детей.

Правоохранители расследуют происшествие как убийство. По предварительным данным, у воспитателя нет ни соответствующего образования, ни необходимых разрешений.

"Нашим специалистам она сказала: "Мне ребенка оставили, я была против, но мне оставили и я его приняла". Насколько это правда, я не знаю. Что это детское учреждение она тоже опровергла", – рассказала руководитель городской службы по делам детей Наталья Сиворакша.

Как сообщал OBOZREVATEL, в киевской больнице "Охматдет" в реанимации от лейкемии умер четырехлетний мальчик. В последние минуты жизни к нему не пустили родную маму.

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