В небо над оккупированным Крымом запустили 20-метровый флаг Украины. Фото

В пятницу, 4 декабря, волонтеры запустили в сторону оккупированного Россией Крыма 20-метровый флаг Украины.

Как рассказал в эфире "Общественного радио" волонтер Влад Борода, в акции, посвященной Дню вооруженных сил Украины, приняли участие активисты из Киева, Краматорска, Херсонской и Запорожской областей (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"Полетел первый здоровенный флаг 20 на 6 метров над Крымом, а также с ним полетело около 7 тысяч листовок", – рассказал он.

По словам волонтера, в воскресенье планируется запустить еще один флаг на Донецк, а во вторник – на Луганск.

Сшила флаги волонтер из Краматорска Оксана Муравьева, а средства на пошив присылали люди со всей Украины, в том числе с оккупированных территорий.

Флаг имеет размер 20 на 6 метров радио Свобода

С флагом полетело около 7 тысяч листовок радио Свобода

Как сообщал OBOZREVATEL, 15 августа в небо над Крымом запустили украинский флаг на черных и красных воздушных шарах.

21 июля в Донецке поддерживаемые РФ вооруженные формирования обстреляли украинский флаг, который жители города запустили в небо. Чтобы сбить его, оккупанты открыли огонь, который не утихал в течение 20 минут.

В ноябре воины Вооруженных сил Украины отправили во временно оккупированный Луганск национальный флаг, прикрепленный к воздушным шарам.