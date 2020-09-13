В небо над оккупированным Донбассом запустили патриотические листовки. Фото

Украинские волонтеры отправили на оккупированную территорию Донбасса бандероль с открытками.

Как сообщил в Telegram офицер ВСУ, полковник Анатолий Штефан (Штирлиц), акцию провели на день города Луганска 12 сентября (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Коробку с открытками привязали к большим воздушным шарикам красного и черного цвета и запустили в небо над Донбассом.

"Луганск против войны!", "Здесь ты никто, тобой управляет Кремль", "Папа, муж, сыночек, отчим, друг, любимый, брат – ты нужен дома живым", – свидетельствуют открытки.

Открытки привязали к большим воздушным шарикам красного и черного цвета Telegram Анатолия Штирлица

"Луганск против войны!", "Здесь ты никто, тобой управляет Кремль", "Папа, муж, сыночек, отчим, друг, любимый, брат – ты нужен дома живым", – свидетельствуют открытки Telegram Анатолия Штирлица

Открытки запустили в небо над Донбассом Telegram Анатолия Штирлица

Как сообщал OBOZREVATEL, в небо над аннексированным Крымом 15 августа запустили украинский флаг на черных и красных воздушных шарах.