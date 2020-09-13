В небо над оккупированным Донбассом запустили патриотические листовки. Фото

Мирослав Семенюк Общество 09:41, 13.09.2020 Обновлено: 11:14, 13.09.2020

Украинские волонтеры отправили на оккупированную территорию Донбасса бандероль с открытками.

Как сообщил в Telegram офицер ВСУ, полковник Анатолий Штефан (Штирлиц), акцию провели на день города Луганска 12 сентября (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Коробку с открытками привязали к большим воздушным шарикам красного и черного цвета и запустили в небо над Донбассом.

"Луганск против войны!", "Здесь ты никто, тобой управляет Кремль", "Папа, муж, сыночек, отчим, друг, любимый, брат – ты нужен дома живым", – свидетельствуют открытки.

Открытки привязали к большим воздушным шарикам красного и черного цвета
Telegram Анатолия Штирлица
"Луганск против войны!", "Здесь ты никто, тобой управляет Кремль", "Папа, муж, сыночек, отчим, друг, любимый, брат – ты нужен дома живым", – свидетельствуют открытки
Telegram Анатолия Штирлица
Открытки запустили в небо над Донбассом
Telegram Анатолия Штирлица

Как сообщал OBOZREVATEL, в небо над аннексированным Крымом 15 августа запустили украинский флаг на черных и красных воздушных шарах.

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В небо над оккупированным Донбассом запустили патриотические листовки. Фото