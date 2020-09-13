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В небо над оккупированным Донбассом запустили патриотические листовки. Фото

Мирослав Семенюк
Мирослав Семенюк
Общество
3,4 т.
Акцию провели в день города Луганск

Украинские волонтеры отправили на оккупированную территорию Донбасса бандероль с открытками.

Как сообщил в Telegram офицер ВСУ, полковник Анатолий Штефан (Штирлиц), акцию провели на день города Луганска 12 сентября (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Коробку с открытками привязали к большим воздушным шарикам красного и черного цвета и запустили в небо над Донбассом.

"Луганск против войны!", "Здесь ты никто, тобой управляет Кремль", "Папа, муж, сыночек, отчим, друг, любимый, брат – ты нужен дома живым", – свидетельствуют открытки.

Открытки привязали к большим воздушным шарикам красного и черного цвета
"Луганск против войны!", "Здесь ты никто, тобой управляет Кремль", "Папа, муж, сыночек, отчим, друг, любимый, брат – ты нужен дома живым", – свидетельствуют открытки
Открытки запустили в небо над Донбассом

Как сообщал OBOZREVATEL, в небо над аннексированным Крымом 15 августа запустили украинский флаг на черных и красных воздушных шарах.

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УкраинаВойна на ДонбассеволонтерствоДонбасс
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