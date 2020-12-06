В небо над "ДНР" запустили огромный флаг Украины. Фото и видео

В воскресенье, 6 декабря, волонтеры запустили в сторону оккупированной Горловки Донецкой области огромный флаг Украины.

Как сообщил в Facebook волонтер Влад Иванов, сначала планировалось сделать запуск в сторону Донецка, но из-за поломки машины решили остановиться на Горловке (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Вместе с флагом к воздушным шарикам прикрепили 10 тысяч открыток с поздравлением ко Дню Вооруженных сил Украины.

"Сначала орки наблюдали за нашим флагом, ибо приказ не стрелять, но потом нервы не выдержали и начали тушить в небо со всего оружия, которое у них было!" – написал волонтер.

Флаг Украины запустили в сторону Горловки Facebook Влада Иванова

Террористы открыли огонь по шарикам Facebook Влада Иванова

К воздушным шарикам прикрепили 10 тысяч открыток Facebook Влада Иванова

Скрин Facebook

Скрин Facebook

Как сообщал OBOZREVATEL, 4 декабря волонтеры запустили в сторону оккупированного Россией Крыма 20-метровый флаг Украины.

В ноябре воины Вооруженных сил Украины отправили во временно оккупированный Луганск национальный флаг, прикрепленный к воздушным шарам.

15 августа в небо над Крымом запустили украинский флаг на черных и красных воздушных шарах.

21 июля в Донецке поддерживаемые РФ вооруженные формирования обстреляли украинский флаг, который жители города запустили в небо. Чтобы сбить его, оккупанты открыли огонь, который не утихал в течение 20 минут.