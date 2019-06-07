В Нацполиции произошла масштабная чистка: уволены 10 начальников

Десять начальников отделов полиции были отстранены от выполнения служебных обязанностей после проверок территориальных подразделений.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции. По ее данным, проверки проходили в полицейских подразделениях различных регионов страны.

"Обнаружили и зафиксировали нарушения. Поэтому, по приказу главы Национальной полиции Украины Сергея Князева, 10 начальников отделов и отделений полиции были отстранены", – говорится в сообщении.

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Кроме того, 5 июня Князев провел видеоселекторное совещание с руководителями территориальных органов и подразделений ведомства, на котором обсудили выявленные нарушения, а также продемонстрировали видеоролик с выявленными нарушениями, в частности – случаями обнаружения запрещенных предметов.

Отмечается, что по результатам проверок назначены служебные расследования, и руководители, которые сейчас отстранены, понесут "строгую дисциплинарную ответственность".

"Нахождение работника полиции на службе в состоянии алкогольного опьянения, пьянство на службе, управление транспортным средством – собственным или служебным – в состоянии алкогольного опьянения – безальтернативное увольнении из органов полиции", –говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее ранее Князев уволил главу Нацполиции области, который подал в отставку после убийства 5-летнего мальчика в Переяслав-Хмельницком.

Кирилл получил ранение в голову во время прогулки возле своего дома 31 мая. Мальчик умер 3 июня в больнице, не приходя в сознание.

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