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В Нацполиции произошла масштабная чистка: уволены 10 начальников

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Десять начальников отделов полиции были отстранены от выполнения служебных обязанностей после проверок территориальных подразделений.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции. По ее данным, проверки проходили в полицейских подразделениях различных регионов страны.

"Обнаружили и зафиксировали нарушения. Поэтому, по приказу главы Национальной полиции Украины Сергея Князева, 10 начальников отделов и отделений полиции были отстранены", – говорится в сообщении.

В Нацполиции произошла масштабная чистка

В Нацполиции произошла масштабная чистка

pravda.com.ua

Кроме того, 5 июня Князев провел видеоселекторное совещание с руководителями территориальных органов и подразделений ведомства, на котором обсудили выявленные нарушения, а также продемонстрировали видеоролик с выявленными нарушениями, в частности – случаями обнаружения запрещенных предметов.

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Отмечается, что по результатам проверок назначены служебные расследования, и руководители, которые сейчас отстранены, понесут "строгую дисциплинарную ответственность".

"Нахождение работника полиции на службе в состоянии алкогольного опьянения, пьянство на службе, управление транспортным средством собственным или служебным в состоянии алкогольного опьянения безальтернативное увольнении из органов полиции", –говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее ранее Князев уволил главу Нацполиции области, который подал в отставку после убийства 5-летнего мальчика в Переяслав-Хмельницком.

Кирилл получил ранение в голову во время прогулки возле своего дома 31 мая. Мальчик умер 3 июня в больнице, не приходя в сознание.

Полицейские, как выяснилось, были пьяными и просто "развлекались" с оружием.

Глава Нацполиции в Киевской области Дмитрий Ценов подал рапорт об отстранении от занимаемой должности и попросил отправить его в зону проведения ООС.

Суд арестовал двух полицейских, подозреваемых в убийстве ребенка, Владимира Петровца и Ивана Приходько. Они свою вину отрицают.

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Место
Украина
Тег
полиция
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