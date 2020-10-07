В Нацполиции похвастались "суперраскрываемостью" преступлений

Глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко заявил, что за 2019 год в органе перестроили работу криминального блока, поэтому службы, раскрывающие преступления, начали работать быстрее и эффективнее.

По его словам в интервью "РБК-Украина", количество умышленных убийств в стране снизилось на 7%, а их раскрываемость сейчас составляет 92%.

"Такого никогда не было в истории независимой Украины", – похвастался Клименко.

Он отметил, что полиция сейчас работает более эффективно, потому что там победили один изъян, когда каждый оперативник держит информацию при себе. Сейчас вся информация общая и происходит командная работа, добавил Клименко.

"Мы начали работать быстрее. У нас есть базы информации, которые мы накапливаем, и мы объединили и систематизировали работу всех служб, в первую очередь оперативного блока. Они обмениваются информацией в режиме онлайн", – сказал глава Нацполиции.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, глава Национальной полиции Игорь Клименко рассказал, чем занимается "секретный" департамент.