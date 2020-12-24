В Нацполиции будет 122 руководителя "кустовых" подразделений, – Клименко

После административно-территориальной реформы в Украине, которая привела к укрупнению районов, в Национальной полиции будет 122 руководителя "кустовых" подразделений на 119 соответствующих территориальных единиц.

Об этом рассказал глава ведомства Игорь Клименко в интервью "Цензор.НЕТ". Одно подразделение охватывает 4–6 бывших районов.

По его словам, уже подготовлены соответствующие материалы и приказы на структурные изменения.

"Харьков разбили на три управления, а Одессу – на два. Сейчас проводим отбор новых руководителей и ряд тренингов по их подготовке, после которых будем рассматривать целесообразность назначения того или иного полицейского на конкретное "кустовое" подразделение", – уточнил он.

Такая же процедура отбора и подготовки запланирована для кандидатов на должность заместителей руководителей.

Клименко пообещал в скором времени предоставить обществу "дорожную карту", на которой будет видно, каким образом Нацполиция подстраивается под административно-территориальную реформу.

"Первое, чего мы хотим достигнуть, – это управляемость подразделений. А также сделать так, чтобы полицейские могли присутствовать в самом отдаленном уголке нашего государства и им не нужно было преодолевать большие расстояния, чтобы добраться до места преступления", – сказал он.

По его словам, в полиции хотят полноценно реализовать такое понятие, как офицер громады.

"Чтобы слоган "Я тут" работал, и в каждом ОТГ было один-два таких офицера, которые бы раскрывали легкие преступления и понимали оперативную обстановку в том или другом населенном пункте", – подчеркнул Клименко.

Напомним, что Верховная Рада приняла проект постановления о создании и ликвидации районов в Украине в июле нынешнего года.

Согласно документу, в Украине ликвидированы 490 районов и созданы 136 новых районов. Из них 17 на временно оккупированной территории Крыма, Донецкой и Луганской областей (это будет сделано после возвращения их под общую юрисдикцию Украины).

Ранее OBOZREVATEL сообщил о том, что украинские полицейские получили новые кроссоверы Skoda Kodiaq для фантомных патрулей. Они предназначены, среди прочего, для скрытого контроля скорости.

Пока таких кроссоверов всего четыре, однако в следующем году Нацполиции обещают передать еще 150 автомобилей, которые также заступят на службу патрулей-невидимок.