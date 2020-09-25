В Нацгвардии зафиксировали вспышку коронавируса

В воинской части 3026 Национальной гвардии Украины зафиксировали три случая заболевания коронавирусной инфекции среди военнослужащих.

Об этом сообщает "Укринформ" со ссылкой на пресс-службу Южного оперативно-террриториального объединения НГУ.

"Один из них – военнослужащий срочной службы, 11 сентября вернулся из отпуска, из Черкасской области. Первые признаки заболевания появились 20.09.2020 года. Два других больных – военнослужащие по контракту, которые находятся в штате дежурной службы части, пожаловались на ухудшение состояния здоровья 20.09 и 23.09.2020 года", – говорится в сообщении.

Военнослужащих экстренно направили в медицинские учреждения Запорожья, где им провели ПЦР-тесты, которые показали положительные результаты.

Сейчас оба бойца Нацгвардии проходят лечение. Военнослужащий срочной службы – в стационарных условиях, военнослужащие по контракту – амбулаторно в условиях самоизоляции под контролем медицинских работников воинских частей 3033 и 3026 и ГУ "ТМО МВД Украины в Запорожской области".

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в Днепре сообщили о сложной ситуации с распространением коронавирусной инфекции. Из-за роста "тяжелых" больных в отделении реанимации больницы имени Мечникова уже заняты все койки.