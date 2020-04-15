В Нацгвардии зафиксировали первый случай заболевания коронавирусом

У военнослужащего срочной службы харьковской бригады оперативного назначения обнаружили COVID-19.

Сейчас нацгвардеец находится в больнице, ему предоставляется вся необходимая медицинская помощь, передает пресс-служба ведомства.

Сообщается, что еще 9 апреля, во время медицинского осмотра перед подготовкой к несению службы, у военного обнаружили высокую температуры.

В Харьковском госпиталь МВД Украины больному провели экспресс-тест на COVID-19, который показал отрицательный результат. Поэтому человек был отправлен с диагнозом пневмония в Харьковскую областную клиническую инфекционную больницу, где он находится и сейчас.

Нацгвардия "112.ua"

Однако 14 апреля, военному провели ПЦР-тест, результаты которого подтвердили наличие у него коронавируса.

Пока же состояние военнослужащего удовлетворительное, температура в пределах нормы.

"В военной части проводятся мероприятия в соответствии с протоколом, утвержденным министерством здравоохранения. Лица, контактировавшие с больным, определены. За ними назначен медицинский уход", – пишет пресс служба НГУ.

В помещениях дезинфекция проводится три раза в сутки, а передвижение нацгвардийцев в пределах части, а также между военными подразделениями ограничено.

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