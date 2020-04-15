В Нацгвардии зафиксировали первый случай заболевания коронавирусом
У военнослужащего срочной службы харьковской бригады оперативного назначения обнаружили COVID-19.
Сейчас нацгвардеец находится в больнице, ему предоставляется вся необходимая медицинская помощь, передает пресс-служба ведомства.
Сообщается, что еще 9 апреля, во время медицинского осмотра перед подготовкой к несению службы, у военного обнаружили высокую температуры.
В Харьковском госпиталь МВД Украины больному провели экспресс-тест на COVID-19, который показал отрицательный результат. Поэтому человек был отправлен с диагнозом пневмония в Харьковскую областную клиническую инфекционную больницу, где он находится и сейчас.
Однако 14 апреля, военному провели ПЦР-тест, результаты которого подтвердили наличие у него коронавируса.
Пока же состояние военнослужащего удовлетворительное, температура в пределах нормы.
"В военной части проводятся мероприятия в соответствии с протоколом, утвержденным министерством здравоохранения. Лица, контактировавшие с больным, определены. За ними назначен медицинский уход", – пишет пресс служба НГУ.
В помещениях дезинфекция проводится три раза в сутки, а передвижение нацгвардийцев в пределах части, а также между военными подразделениями ограничено.
Как ранее сообщал OBOZREVATEL, старшая солдатка ВСУ Татьяна Дроздовская, которая несет службу в одном из подразделений командования "Cхид", собственноручно сшила для военных 1000 защитных масок.