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15 апреля • обновлено в 19:01
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В Нацгвардии зафиксировали первый случай заболевания коронавирусом

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У военнослужащего срочной службы харьковской бригады оперативного назначения обнаружили COVID-19.

Сейчас нацгвардеец находится в больнице, ему предоставляется вся необходимая медицинская помощь, передает пресс-служба ведомства.

Сообщается, что еще 9 апреля, во время медицинского осмотра перед подготовкой к несению службы, у военного обнаружили высокую температуры.

В Харьковском госпиталь МВД Украины больному провели экспресс-тест на COVID-19, который показал отрицательный результат. Поэтому человек был отправлен с диагнозом пневмония в Харьковскую областную клиническую инфекционную больницу, где он находится и сейчас.

Нацгвардия

Нацгвардия

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Однако 14 апреля, военному провели ПЦР-тест, результаты которого подтвердили наличие у него коронавируса.

Пока же состояние военнослужащего удовлетворительное, температура в пределах нормы.

"В военной части проводятся мероприятия в соответствии с протоколом, утвержденным министерством здравоохранения. Лица, контактировавшие с больным, определены. За ними назначен медицинский уход", – пишет пресс служба НГУ.

В помещениях дезинфекция проводится три раза в сутки, а передвижение нацгвардийцев в пределах части, а также между военными подразделениями ограничено.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, старшая солдатка ВСУ Татьяна Дроздовская, которая несет службу в одном из подразделений командования "Cхид", собственноручно сшила для военных 1000 защитных масок.

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Автор
Светлана Гудкова Светлана Гудкова
Тема
Коронавирус
Место
Украина
Теги
нацгвардейцы болезнь
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