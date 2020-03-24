Появилась информация о первом украинском военном с COVID-19: в Нацгвардии ответили

Подтвержденной информации о заражении военнослужащего Национальной гвардии Украины коронавирусом COVID-19 нет.

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Об этом в комментарии OBOZREVATEL сказал спикер ведомства Владислав Голуб, но сообщение еще будет проверяться.

"На данный момент у меня такой информации нет, но мы это проверим", – сказал он.

Сообщение о якобы первом случае заражения коронавирусом у военнослужащего украинской Нацгвардии, появилось на пропагандистском Telegram-канале "Зрада чи Перемога" 24 марта.

По их данным, якобы заболевший военнослужащий Тарас Рябой числится в 50-м полку Нацгвардии, и служит в зоне ООС. Однако где сейчас находится Рябой неизвестно.

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Информацию также опубликовал Telegram-канал "Черговий ООС".

"На Донбассе коронавирусом заразился первый военнослужащий - Рябой Тарас Владимирович (50-й полк НГУ). На данный момент находится в больнице Константиновки. Военнослужащий нес службу в Покровске", – пишут они.

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На запрос по имени военного, OBOZREVATEL нашел декларацию кандидата на пост полицейского в управление полиции Черновицкой области за 2017 год с полным совпадением ФИО. Согласно этим данным, Рябой Тарас проживает в селе Козиряни Черновицкой области.

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Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Генштабе Украины опровергли информацию о выявлении больного коронавирусом Covid-19 действующего военнослужащего ВСУ.

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