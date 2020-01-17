В НАТО оценили оборонные реформы в Украине: что сказали

Украинская делегация провела встречу с руководством НАТО, которое, в свою очередь, высоко оценило внедрение реформ в секторе безопасности и обороны Украины.

Об этом сообщила заместитель министра внутренних дел Украины Татьяна Ковальчук, которая в составе делегации во главе с вице-премьер-министром по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Дмитрием Кулебой, совершила визит в штаб-квартиру НАТО на заседание Комиссии Украина-НАТО, говорится на странице Министерства внутренних дел Украины в Facebook.

Согласно сообщению, на заседании обсуждали оценки выполнения Годовой национальной программы под эгидой Комиссии Украина-НАТО в 2019 году и проекту программы на 2020 год, который по своей сути и форме максимально приближен к формату ПДЧ.

МВД Украины в Facebook Украинская делегация провела встречу с руководством НАТО

Делегация провела встречу с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом и его заместителями: по вопросам публичной дипломатии Таджани Илдемом, из новых вызовов безопасности Антонио Миссироли, по вопросам оборонной политики и планирования Патриком Тернером, по политическим вопросам и политике безопасности Беттиной Каденбах.

"Представители Альянса высоко оценили реформы в секторе безопасности и обороны Украины. Во время заседания обсудили сферы дальнейшего сотрудничества, в частности в рамках нового формата партнерства НАТО "Один партнер – один план", в котором отдельным приоритетным направлением является реформирование сил безопасности, включая внедрение стандартов на ценностей НАТО", – сказано на странице МВД.

Кроме того, Ковальчук анонсировала планы о возможности создания аналитического Центра при МВД, изучать передовой опыт НАТО и будет заниматься вопросами внедрения евроатлантических стандартов..

Украинская делегация провела встречу с руководством НАТО МВД Украины в Facebook

Украинская делегация провела встречу с руководством НАТО МВД Украины в Facebook

Украинская делегация провела встречу с руководством НАТО МВД Украины в Facebook

Украинская делегация провела встречу с руководством НАТО МВД Украины в Facebook

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