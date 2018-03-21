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Даниил Довбун
Даниил Довбун
Волонтер и переговорщик АТОВсе статьи автора

В нашем царстве-государстве чувствуешь себя преступником

6.5т

У меня с 2012 года есть бизнес в Португалии. Считай уже 6 лет. И вот спросите меня, сколько раз за это время у меня было проверок местной налоговой. Хотя нет...

Спросите лучше, а есть ли у европейской налоговой такая функция, как проверка частного бизнеса. И я не знаю ответ. Потому что за 6 лет не сталкивался. А ещё я не знаю, где там находится налоговая и как зовут её начальника. Не знаю, потому что я делегировал с себя эту обязанность на бухгалтера.

Правда я и в Украине её делегировал. Но, с*ка, знаю не только, где налоговая и кто её "насяльника". Я даже знаю "нашего" инспектора. А ещё я знаю прокурора и следователей, СБУшников и "ментов". И совсем не потому, что я подписан на их #insta. Согласитесь, невольно начинаешь чувствовать себя преступником в нашем царстве-государстве.

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А вот в Европе ты чувствуешь себя не уголовником, а специалистом. Специалистом, который может добиться какого-то успеха благодаря своим профессиональным навыкам, а не связями с "криминалитетом". Хотя в вопросе уплаты налогов в Европе конечно всё совсем не идеально.

Там так же ищут пути законной оптимизации налогооблогаемой базы. И тоже есть коррупция. Вот только у любого бизнесмена есть готовность отдать часть своей прибыли. Отдать государству или на благотворительность. И ты отдаешь хотя бы потому, чтобы восстановить какой-то баланс справедливости в том мире, который тебя окружает.

Вот спросите меня, буду ли я отдавать зарплату жене, которая без всяких причин обвиняет меня в измене, капает на мозги и устраивает истерические проверки. Хотя нет... Спросите лучше, знаю ли я хотя бы одну причину, почему такому государству нужно отдавать часть своего заработка. И я не знаю ответ.

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Автор
Даниил ДовбунДаниил Довбун
Место
Украина
Объект
налоги
Источник
Источник:Facebook Даниила Довбуна
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