''В нас убивали Бандеру'': Ницой рассказала, как СССР ломал Украину

В советские времена украинцам умышленно навязывали миф о том, что Степан Бандера являлся жестоким убийцей, чтобы не дать им узнать правду о своей истории.

Личным опытом, связанным со знакомством с личностью лидера ОУН, поделилась украинская писательница Лариса Ницой на своей странице в Facebook (чтобы посмотреть видео, доскрольте страницу до конца).

"Каждый Новый год в Украине начинается со дня рождения лидера украинцев — Степана Бандеры. Его день рождения приходится на 1 января, и это очень символично. Когда в советские времена в каждом из нас убивали Бандеру, то в моем воображении возникал образ живодера, вооруженного до зубов автоматами, пистолетами и ножом, с которых капает свежая кровь. Он коварно врывается в дома немых от ужаса украинцев и перерезает им горла, не жалея детей", — отметила она.

Степан Бандера "24СМИ"

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Ницой добавила: она была крайне потрясена, когда спустя некоторое время узнала, что на самом деле Бандера был интеллигентным, образованным, умным человеком, который никуда не врывался с ножом. Однако часть своей жизни он провел в польской тюрьме и немецком концлагере за то, что никогда не скрывал своей борьбы за независимую Украину. После освобождения он вел цивилизованную жизнь обычного европейца за границей. Ницой уверена, что все мифы советской пропаганды, связанные с именем Бандеры, имеют лишь одно объяснение — Москва не могла смириться с тем, что он озвучивал естественные желания украинского народа.

"Почему же нам впаривали (ранее был недостаток информации) и втирают до сих пор (в эпоху информационного века это какое-то средневековье) образ бандита? Потому что Бандера говорил. Его слова — мощнее, чем оружие. Никакие ножи и автоматы с пистолетами не могли сравниться с его словами. Его голос не был мощным голосом Левитана или Паваротти. Но каждое слово, сказанное Бандерой, было атомным взрывом. Они боялись слов", — подытожила писательница.

Лариса Ницой gordonua.com

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