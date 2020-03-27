В НАНУ рассказали об украинских тестах на коронавирус

Украине для борьбы с распространением коронавируса COVID-19 потребуется как минимум миллион экспресс-тестов.

Об этом рассказала в эфире ObozTV кандидат биологических наук, старший научный сотрудник НАНУ Оксана Пивень. По ее словам, Институт молекулярной биологии и генетики НАН Украины разработал отечественные тест-системы, но для их массового производства не хватает денег.

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"Было бы разумно максимально быстро устанавливать все контакты тех людей, которые уже заболели, и в обязательном порядке их всех протестировать. Это в наших интересах. Таким образом, мы можем очень быстро выявить распространение вируса по Украине, потому что сейчас мы даже не догадаемся, в каких областях он есть", – заявила кандидат биологических наук.

По ее словам, Украине "нужно, как минимум, миллион" тестов, и эту потребность можно частично закрыть за счет тест-систем украинского производства.

"Отечественное всегда дешевле, чем импортное, даже если это отечественное делается из импортных расходных материалов", – отметила Пивень.

"На сегодняшний день наш институт произвел 600 тестов и поставил их в Центр общественного здоровья в Киеве и в Житомире. Мы могли бы делать их дальше, если бы нам элементарно дали денег на материалы… Мощности нашего института мои коллеги оценили следующим образом, что мы можем делать 10 тысяч тест-систем в течение 10-12 суток", – добавила она.

rbc.ru

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее ученые Сингапура создали экспресс-тест на коронавирус, с помощью которого можно узнать о заражении COVID-19 в течение пяти минут.

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