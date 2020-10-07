Президентом НАН Украины вместо Патона выбрали самого младшего из кандидатов

Новым президентом Национальной академии наук Украины стал Анатолий Загородний.

Его кандидатуру выбрали в среду, 7 октября, сообщается на сайте НАН.

"Путем тайного голосования двумя третями голосов избирателей президентом Национальной академии наук Украины избран академик Анатолий Глебович Загородний", – сказано в сообщении.

Загородний заменил на этом посту Бориса Патона.

Стоит отметить, что Загороднему 69 лет. Он самый молодой из всех четырех кандидатов, которые претендовали на должность президента академии.

До избрания он был вице-президентом НАН. Также Загородний – директор и заведующий отдела теории и моделирования плазменных процессов Института теоретической физики, председатель комиссии НАН по научному наследию академика Вернадского.

Его научные работы посвящены проблемам теоретической и математической физики, физики кинетических явлений, теории плазмы, статистической физики.

Как сообщал OBOZREVATEL, о смерти выдающегося ученого Бориса Патона стало известно 19 августа. Он возглавлял НАН с 1962 года.

Попрощались с Патоном 22 августа. Его похоронили на Байковом кладбище.

О самых интересных достижениях легендарного человека, читайте в материале OBOZREVATEL.