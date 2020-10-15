В НАН Украины назвали главную проблему с отечественной вакциной от COVID-19

Украина способна создать вакцину от коронавируса, но главная проблема заключается в том, что запустить ее в производство не выйдет.

В эфире телеканала "Украина 24" академик Национальной академии наук Сергей Комиссаренко заявил, что у Украины нет права работать с вирусами.

"Мы можем создать вакцину, как, например, повар на кухне готовит торт. Но затем этот торт нужно сделать в количестве 80 млн таких же образцов при соблюдении всех условий контроля качества. Так и вакцина", – пояснил эксперт.

По словам Комиссаренко, у него есть сомнения в том, что украинская фармацевтическая промышленность готова выпускать вакцину.

"У нас нет геномного центра, мы не имеем права работать с вирусами, у нас нет референс-лабораторий третьего уровня биобезопасности, у нас нет биотехнологического центра, который бы занимался масштабированием произведенного в лаборатории для массового производства. Мы можем только создать, а не выпускать", – отметил академик.

Как сообщал OBOZREVATEL, Украина не намерена закупать российскую вакцину от коронавируса. По словам министра здравоохранения Максима Степанова, она не прошла необходимую стадию клинических испытаний.