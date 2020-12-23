В НАН подсчитали, сколько украинцев будет заражаться COVID-19 на новогодние праздники

По состоянию на 28 декабря средний суточный прирост заболеваемости коронавирусом в Украине может установиться на уровне 9 801 случая. А в начале января прогнозируется показатель 8 871.

Об этом свидетельствуют расчеты Рабочей группы по математическому моделированию проблем, связанных с эпидемией коронавируса в Украине, сообщила пресс-служба Национальной академии наук Украины. По информации ученых, регионами с наибольшим ожидаемым количеством инфицированных станут Запорожская, Киевская и Одесская области, а также город Киев.

В целом ключевые показатели в прогнозе выглядят так:

число новых инфекций за день на 28 декабря может колебаться в пределах 8 103-11 751 случаев.

Количество новых летальных случаев за день на 28 декабря может варьироваться от 163-221 до случаев (среднее значение – 192).

Число новых инфекций за день на 4 января может достигать 5 375-12 774 случаев.

Количество новых летальных случаев за день на 4 января – 144-214 (179 в среднем).

Прогноз по заболеваемости коронавирусом в Украине. Скриншот страницы

В то же время, ученые предположили, что на динамику распространения болезни будут влиять аномальные даты (праздники и псевдопраздники).

"Процесс уменьшения количества новых больных замедлился. Существует вероятность того, что вскоре заболеваемость может стабилизироваться или перейти к росту, что может быть обусловлено повышением контактов в предновогодний период... Стремительное снижение прогнозируемых значений количества новых больных, к сожалению, не дает уверенности в том, что такая динамика сохранится еще несколько недель, поскольку ряд наблюдений слишком мал для таких прогнозов. Поэтому рекомендуется осторожно использовать сделанный прогноз", – предупредили эксперты.

Ученые ожидают, что на заболеваемость коронавирусом в Украине повлияют праздники. Скриншот страницы

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